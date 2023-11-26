فريق التحرير by فريق التحرير

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910 مليار ريال تجارة السعودية الخارجية خلال 2023

بتراجع بنحو 20% عن حجم التجارة الخارجية خلال ذات الفترة من العام 2022 والتي بلغت 1.193 تريليون ريال.

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغت قيمة الصادرات غير البترولية للسعودية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 أكثر من 159 مليار ريال، و تجاوزت التجارية الخارجية للمملكة لهذا العام الـ900 مليار ريال.

حيث أظهرت البيانات الأولية لتقرير “التجارة الدولية” الصادر عن هيئة الإحصاء، بلوغ حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال 9 أشهر الأولى للعام 2023، الـ910 مليار ريال بتراجع بنحو 20% عن حجم التجارة الخارجية خلال ذات الفترة من العام 2022 والتي بلغت 1.193 تريليون ريال.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 أكثر من 159 مليار ريال، تستحوذ بذلك على حصة 17.6% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة خلال 2023، فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية 704 مليار ريال تمثل 77% من إجمالي صادرات المملكة السلعية.

و جاءت الصين في المرتبة الأولى بقائمة أكبر الدول المستقبلة للصادرات السعودية خلال شهر سبتمبر 2023، بإجمالي صادرات بلغ نحو 19 مليار ريال، تليها اليابان بإجمالي صادرات قيمتها 11.34 مليار ريال، كما احتلت الواردات من الصين المرتبة الأولى في قائمة الواردات السلعية إلى المملكة، بقيمة 12.33 مليار ريال، تليها الولايات المتحدة الأميركية بواردات بقيمة 5.23 مليار ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة بواردات قيمتها نحو 4 مليارات ريال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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