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51% من سكان الإمارات يؤجلون الشراء لحين الخصومات

يسلط استطلاع لأمازون الضوء على تزايد الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، وتأثير العوامل الاقتصادية على سلوك المستهلكين، وتفضيلهم للصفقات والعروض.

فريق التحرير by فريق التحرير
51% من سكان الإمارات يؤجلون الشراء لحين الخصومات

أظهر استطلاع أجرته “YouGov” لصالح أمازون في الإمارات أن 46% من سكان الدولة يقومون بما لا يقل عن 30% من مشترياتهم عبر الإنترنت، وأن 28% يتسوقون عبر الإنترنت أكثر من العام الماضي. ويبحث 79% من المتسوقين عن صفقات.

وكشف الاستطلاع أن 85% من النساء تبحثن عن التخفيضات والعروض، مقارنة بـ 77% من الرجال.

وبحسب الاستطلاع يميل المتسوقون في الإمارات إلى تأجيل عمليات الشراء الكبيرة حتى يتم طرح تخفيضات عليها، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية (51%) والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية (%50).

وأبدى ما يقارب من ثلث الأشخاص (32%) استعدادهم لدفع أكثر من 20 درهماً شهرياً مقابل عضوية تجمع كل ما يتضمنه برنامج أمازون برايم.

وتستضيف الإمارات مهرجان التسوق السنوي “يوم برايم” الذي تنظمه أمازون في الفترة من 16 إلى 21 تموز/يوليو الجاري.

وقبل انطلاق فعاليات يوم برايم المرتقب، صرح ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في الإمارات والسعودية، في مقابلة مع “أريبيان بزنس”، بأن هذا العام سيشهد تقديم آلاف العروض على جميع فئات المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء ومستحضرات التجميل والمطبخ والمنزل وأجهزة أمازون وغير ذلك الكثير.

وأضاف مارتينيلي أن المتسوقين سيستمتعون بتخفيضات كبيرة وشحن مجاني على منتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

كما أشار براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نفس المقابلة إلى أن فرق أمازون تستعد بشكل مكثف ليوم برايم 2024، مؤكدًا على قدرة الشركة على توفير خدمات توصيل سريعة وموثوقة لتلبية الطلب المتزايد خلال هذا الحدث السنوي الكبير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...