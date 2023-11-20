%48 من السكان في الإمارات و43% في السعودية يتوقعون ارتفاع المدفوعات عابرة للحدود

يتوقع 48% من سكان الإمارات العربية المتحدة و43% من سكان المملكة العربية السعودية إجراء مدفوعات عابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، كما كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 الصادر عن “ماستركارد”.

بالنسبة إلى الإمارات، يشير التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان الإمارات عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، ومن بينها انخفاض الرسوم والسرعة وسهولة الإجراءات. وبحسب التقرير، يتوقع 36% استلام مزيد من المدفوعات العابرة للحدود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فيما يعتقد أكثر من نصف المشاركين من الإمارات (53%) بأن انخفاض رسوم استلام وإرسال الأموال مهم للغاية عند اختيار موفر الخدمة، بينما يرى 52% بأن توصيل الأموال بسرعة هو عامل مهم للغاية، ويفضل 41% توفر إجراءات سهلة ومريحة لإجراء التحويلات.

ومع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، أكد 33% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات أهمية حماية المعلومات الشخصية، بينما شدد 24% على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.

وكشفت الدراسة بأن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل في ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث أكدت غالبية الشركات الصغيرة 96% أنها ستتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات الدولية بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية.

وذكرت 82% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أنها تستخدم أحد التطبيقات لإجراء مدفوعات عبر الحدود، وهي رابع أعلى نسبة في الأسواق التي شملتها الدراسة، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة مع العام 2021، وهو أعلى معدل نمو بين جميع الدول المشاركة في الدراسة.

السعودية

وبحسب التقرير، فإن 40% من سكان السعودية يتوقعون استلام المزيد من المدفوعات العابرة للحدود العام المقبل. واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان المملكة عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، ومن بينها السرعة وانخفاض الرسوم وتوفر الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وذكر التقرير أن أكثر من نصف المشاركين من المملكة العربية السعودية (52%) يعتقدون بأن توصيل الأموال بسرعة هو عنصر مهم للغاية، بينما يفضل 49% الخدمات ذات الرسوم المنخفضة عند إرسال أو استلام الأموال، فيما قال 44% إنهم يفضلون وجود موقع رسمي أو تطبيق خاص لتسهيل إجراء المدفوعات العابرة للحدود في أي وقت ومن كل مكان.

وأكد 40% من المشاركين في الاستطلاع من السعودية على أهمية حماية المعلومات الشخصية، مع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، بينما شدد 29% على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.

وكشفت الدراسة أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل في ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، حيث أكدت 84% منها أنها تتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات الدولية بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية.

وأشارت 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى استخدام أحد التطبيقات لإجراء مدفوعات عبر الحدود، وهي ثاني أعلى نسبة في الأسواق التي شملتها الدراسة.

العالم

وعلى مستوى العالم، أشار التقرير إلى أن 40% من المُرسلين و50% من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها، بينما يخطط ما يقرب من النصف لزيادة قيمة تعاملاتهم. واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.