اختيار المكان الأفضل للاستثمار قد يشكل عائقاً أمام المستثمرين

أصبح الاستثمار يشكل تحدياً بالنسبة للكثير من الناس في الوقت الحالي، خصوصاً أن عائدات الأسهم العالمية لم تتعافى بصورة كاملة من التأثيرات التي تركتها جائحة كوفيد-19. وفيما يتعلق بالدخل الثابت، عادة ما تكون الفروق الائتمانية محدودة مقارنة بالتاريخ. إن ديون الأسواق الناشئة (EMD) أقل تقديراً من العديد من المناطق، ولديها متسع من الوقت لتقديم فرص جذابة إذا كنت تعرف أين تبحث وما الذي يجب أن تتجنبه.

بعد الأداء الاستثنائي الذي حققته أصول المخاطر منذ ذروة الأزمة التي أصابت السوق بسبب تبعات الجائحة في مارس 2020، تبادر إلى ذهننا السؤال التالي “ما هو أفضل مكان للاستثمار اليوم؟” ولا شك بأن الإجابة صعبة للغاية. ومنذ ذلك الوقت، ارتفعت الأسهم بحوالي 100٪ حسب السوق. بالتالي، فإن عوائد الدخل الثابت تبدو أضعف في تلك الفترة بالمقارنة، فقد حقق الائتمان المرتفع في الأسواق الناشئة 36٪، بينما وصلت الديون الناشئة ذات الدرجة الاستثمارية إلى 16٪ فقط (الأرقام المكافئة مماثلة للأسواق المتقدمة). ومع ذلك، يشير العديد من المعلقين إلى أن فروق الأسعار محدودة بالنسبة للتاريخ، وهذا بدوره يجعل المستثمرين يشعرون بالقلق.

وفي هذا الإطار، أودّ الإشارة إلى ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بديون الأسواق الناشئة، ولكن دون المبالغة والإفراط في ذلك. وبرأيي لا يوجد مؤشرات على حدوث تراجع كبير في الأسواق الناشئة على المدى القصير. بالمقابل، لا يزال النمو الاقتصادي قوي، والعديد من البلدان الناشئة لديها مساحة أكبر للتعافي من الوباء مقارنة بالأسواق المتقدمة في الوقت الذي تتلاشى فيه المخاوف بشأن متغير دلتا كوفيد. وبموازاة ذلك، يبذل المجلس الاحتياطي الفيدرالي جهوداً كبيرة بهدف طمأنة بأن التناقص التدريجي لن يحدث بسرعة كبيرة ولن يؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار الفائدة. على أي حال، أثبتت ديون الأسواق الناشئة أنها أكثر مرونة في التعامل مع معدلات أعلى ودولار أقوى مما كان يُعتقد في السابق. علاوة على ذلك، عندما تنظر إلى التقييم النسبي من حيث محدودية انتشار الائتمان، فإن ديون الأسواق الناشئة أكثر جاذبية من حيث التقييم من ديون الأسواق المتقدمة المكافئة.

لم نشهد من قبل مثل هذا الانتشار المحدود الذي دفعنا إلى تقليل المخاطر مادياً قبل انتشار جائحة كوفيد مباشرةً، ومن الناحية النسبية نعتقد أن ديون الأسواق الناشئة يمكن أن تستمر في الأداء. وفي هذه المرحلة، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من حالة عدم الاستقرار بين السندات الفردية والبلدان. ومع ذلك، فقد تجاوزنا الجزء الأول من الدورة حيث تعافت فئات الأصول بأكملها معاً من مستويات منخفضة. وفي هذا الصدد، تشير التقييمات الكاملة إلى أهمية الأساسيات في الدخل الثابت، بمعنى أنك بحاجة إلى معرفة ما تملكه، والأهم من ذلك، ما لا تملكه.

وهنا نودّ أن نعطي مثالاً حول أداء العقارات الصينية في عام 2021، فقد شهدت تقلبات كبيرة عبر فئة الأصول، ولكن الأهم من ذلك ظهور اسمين رئيسيين هما شركة التطوير العقاري “إيفرجراند” وشركة “هوارونج” لإدارة الأصول حيث تتمتع كلاهما بمستويات عالية جداً من الرافعة المالية. وقد تسببت الإشاعات (حتى لو لم يكن لها أساس) حول ملاءة هذه الشركات، وموثوقية الدعم الحكومي في تأرجح أسعار السندات بشكل كبير. لقد بدأنا في رؤية الاضطراب بين الشركات حيث أمكن التمييز بين جودة أعمال الشركات بصورة واضحة. بالتالي، فإن هذا الوضع يتناسب بشكل جيد مع المدراء النشطين. وقد جاء اهتمامنا بشركة “إيفرجراند” بسبب مديونيتها، لكننا فضلنا أسماء عالية الجودة مثل مجموعة “كيسا” القابضة، فمثل هذه الشركات حتى في الدورة المبكرة عندما تتأثر معظم الشركات فإنها لا تتأثر بالقدر نفسه حيث تقدم اليوم أداءً استثنائياً. لقد أتاح لنا هذا النهج التركيز على العقارات في الصين لأن الفصل بين الشركات “الجيدة” و “السيئة” يمثل نهجاً انتقائياً.

تتمثل إحدى مزايا الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة في الاتساع الهائل لفئة الأصول فقد تمكنا من تجنب التقلبات في سوق الصين من خلال تقليل الحجم والاستثمار في مكان آخر، قبل الرجوع مرةً أخرى إلى المنطقة نظراً لفرص التقييم الجذابة. ومع ذلك، لا يزال لدينا حضور متنوع للغاية في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الإطار، تعتبر أمريكا اللاتينية إحدى المناطق التي نفضل العمل فيها، وقد عانينا من زيادة العرض لبعض الوقت بسبب انكشاف المنطقة للولايات المتحدة باعتبارها محرك للنمو العالمي. وفي الآونة الأخيرة، وسعنا حضورنا في كولومبيا، حيث أتاحت لنا بعض التخفيضات المتوقعة الفرصة للعودة إلى الأسماء التي نفضلها في تقييمات أكثر جاذبية، لا سيما بالمقارنة مع الائتمانيات في بلدان أخرى مثل البرازيل. وبالمثل في بيرو، لم تكن ميزانية الحكومة اليسارية الجديدة قاسية كما هو متوقع ومن المرجح أن يكون أي إجراء مستقبلي مقيداً من قبل هيئة تشريعية أكثر تحفظًا.

تشمل المناطق الأخرى التي نفضل العمل فيها القارة الأفريقية، حيث يمكن أن نجد مجموعة من البلدان التي تتوافر فيها أساسيات محسنة مقترنة بعائد مرتفع نسبياً إلى تقديم عرض استثماري جذاب حقاً. نحن انتقائيون للغاية فعلى سبيل المثال يمكن أن نختار العمل في نيجيريا والمغرب وزامبيا. أما بالنسبة لأوروبا، أدى التقلب في وقت سابق من هذا العام الناجم عن المخاوف من اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، وإقالة تركيا لرئيس بنكها المركزي إلى فرص تقييم استفدنا منها. وفي الآونة الأخيرة، وفي منطقة الشرق الأوسط، قاد ارتفاع أسعار الطاقة والاستقرار الإقليمي في دعم أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعُمان والبحرين.

وفي الختام أودّ الإشارة إلى إمكانية تجنيب المستثمرين عناء التفكير والحيرة حول اختيار المكان المناسب لاستثمار أموالهم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأسهم. نعتقد أنه من السهل جداً التغاضي عن ديون الشركات الناشئة، وخاصةً ما يتعلق منها في الائتمان في الأسواق الناشئة كمكان ذي عوائد جذابة للغاية، وتقييمات ثابتة، وكفئة أصول واسعة لا تتشابه مع تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة، وتقدم المزيد فرصة للمستثمرين النشطين.