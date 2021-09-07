مجموعة المالكي السعودية تعتمد أحدث الحلول الرقمية للارتقاء بتجارب التسوق الإلكتروني

أعلنت مجموعة المالكي – مجموعة الأعمال العائلية المتخصصة بتجارة التجزئة والتوزيع للمنتجات الفاخرة في المملكة العربية السعودية والتي تستعد حالياً للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 70 على انطلاقة أعمالها في العام 2022 – عن مساهمتها في التحول والتطور الرقمي لسوق التجارة الإلكترونية في دول الخليج، الذي تبلغ قيمته 29 مليار دولار، وذلك باستثمار حلول “سيلزفورس” في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء.

ومع تنامي أعداد الشباب المتمرسين باستخدام التقنيات الحديثة على امتداد المنطقة، تتزايد بالمقابل أعداد العملاء الراغبين بالاستفادة من تجارب التجارة الإلكترونية المريحة، ومتعددة القنوات، والقائمة بالبيانات. ونتيجةً لذلك، يشهد سوق التجارة الإلكترونية في دول الخليج العربي نمو سنوي مركب بنسبة 20%، مع التوقعات بأن يصل إلى 29 مليار دولار خلال العام 2021، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة “كيرني” الاستشارية.

وتعتبر “مجموعة المالكي” إحدى أكبر المجموعات المتخصصة بتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بسجل حافل من الخبرة والتخصص يمتد لأكثر من 65 عاماً في هذا المجال، تضم الشركة أكثر من 1,100 موظف، وتمثل أكثر من 105 علامات تجارية عالمية عبر الإنترنت، وعبر المتاجر التقليدية. وبهدف دعم مسيرة التطور والابتكار في مجال التجارة الإلكترونية، تعمل المجموعة حالياً على نشر حزمة واسعة من الحلول القادرة على الارتقاء بالتجارب الرقمية المتاحة للعملاء.

وبهذه المناسبة، قال دانييل غوميز روخاس، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي لدى مجموعة المالكي: “نتطلع دائما لتلبية كافة متطلبات واحتياجات عملائنا الراغبين بالحصول على تجارب تسوق أكثر تفاعلية وتخصصاً، لا سيما في ظل الأجواء التنافسية التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة للمنتجات الفاخرة في دول الخليج. لقد اعتاد معظم عملائنا التسوق لدى المتاجر التقليدية في مراكز التسوق قبل انتشار الوباء، إلا أن الوضع قد تغير الآن، وبات العملاء يفضلون الحصول على تجارب إلكترونية متعددة القنوات، تبدأ بعمليات البحث والطلب عبر الإنترنت، وتتبعها لاحقاً محاولة استلام مشترياتهم من المتاجر”.

وتستعين مجموعة المالكي بمجموعة متطورة من حلول “سيلزفورس”، بما في ذلك منصة Service Cloud التي تمكن المجموعة من التفاعل مع العملاء عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق الواتساب، ومنصة Marketing Cloud التي تعمل على أتمتة عمليات التسويق والتخصيص، ومنصة Commerce Cloud التي تتيح إنشاء تجارب تسوق غنية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لصالح شبكة الشركاء من العلامات التجارية. واستخدمت مجموعة المالكي خدمات MuleSoft لتوفير رؤية موحدة للعملاء عبر حلول سيلزفورس وغيرها من الأنظمة، وبما يساهم في توفير تجربة أسرع ومتعددة القنوات. ويتيح نظام إدارة محتوى CMS من “سيلزفورس” للمجموعة إمكانية تنسيق ومشاركة المحتوى بلغات متعددة.



وأضاف دانييل غوميز روخاس: “بفضل عمليات التحول الرقمي التي بدأناها بالتعاون مع سيلزفورس، أصبح بإمكان مجموعة المالكي الآن استثمار البيانات لتوفير تجارب مميزة للعلامات التجارية. وبالاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات المبنية على برمجيات MuleSoft، ستتمكن مجموعة المالكي من ربط بيانات العملاء وتحقيق التكامل بين العديد من الأنظمة وفق أعلى مستويات الكفاءة والانسيابية”.

واختتم دانييل غوميز روخاس قائلاً: “بات الآن بإمكان مجموعة المالكي تعريف وتحديد الملايين من عملائها بشكل أفضل، وتقديم عمليات تسويق رقمي فردية، ومنح عملائها عروضاً شخصية. لقد تمكنا من الارتقاء من مزاولة نشاط تجاري مقيد بعمليات شراء وبيع البضائع، إلى مستوى متقدم من إنشاء تجارب مخصصة ومميزة لعملاء شبكة شركائنا من العلامات التجارية، سواءً عبر الإنترنت أو في متاجرنا”.

من جانبها، تسعى مجموعة المالكي في المستقبل القريب إلى تبني واعتماد منصة بيانات العملاء Customer Data Platform من “سيلزفورس” لتتمكن من دمج حلولها السحابية، ونظام إدارة المحتوى، ومنصات التواصل الاجتماعي، معاً بشكل كامل.

بدوره، قال تيري نيكول، نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “سيلزفورس”: “تعتبر مجموعة المالكي من الشركات الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مجال تنفيذ عمليات التحول الرقمية، ما يتيح لها اكتساب رؤى مباشرة وضمن الزمن الحقيقي لكافة عملائها. كما أصبح بإمكان “مجموعة المالكي” الآن طرح مستويات رائدة وجديدة من تجارب العملاء، والتوسع بشكل آمن على السحابة، وذلك في ظل سياسة التوسع المتواصلة التي تنتهجها الشركة في كافة أنحاء المنطقة”.

وكجزء من عمليات التحول الرقمي الذي تطبقها، تعمل “مجموعة المالكي” حالياً بالتعاون مع شركة “إيماكينا”، شريكتها في قنوات التوزيع. كما قامت “مجموعة المالكي” بتسخير خدمات MuleSoft Catalyst التي توفر منهجية فريدة فضلاً عن النماذج والأصول التي ستمكن مجموعة المالكي من تحقيق النتائج المرجوة من الأعمال بشكل أسرع.

وقال مراد يولداش إرتوغرول، نائب الرئيس في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا لدى شركة “إيماكينا”: “في ظل النمو السريع الذي يشهده قطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في أسواق دول الخليج، برهنت “مجموعة المالكي” على مدى قدرة كبرى الشركات الرائدة والعاملة في قطاع البيع بالتجزئة على استثمار حل Customer 360 من “سيلزفورس” من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات عملائها. لقد تعاونا مع “مجموعة المالكي” على وضع منهجية التفكير التصميمي التي ساعدتنا في تحديد الحلول القائمة على البيانات المثالية لاستثمارات مجموعة المالكي، والتي تتيح لها التمتع بقدرات عالية في صنع القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي “.