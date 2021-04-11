شركة غذاء بحري من أصل نباتي تستحوذ على تمويل سخي

وتشتهر الشركة بعلامتها التجارية من وجبات غود كاتش، Good Catch، وجمعت أكثر من 26 مليون دولار في جولة تمويلية من المستثمرين لتطوير منتجات جديدة والتوسع عالميا لأسواق جديدة بحسب الرئيس التنفيذي كريستين مي.

وجاء التمويل من شركة لوي دريفوس Louis Dreyfus ، ليرفع إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة منذ إنشائها إلى أكثر من 70 مليون دولار ، مع توجه الجولات السابقة نحو تطوير خط منتجات العلامة التجارية الستة. أطلقت غود كاتش، التي طورها الشريكان كريس كير والطهاة الأخوان تشاد وديريك سارنو ، أول منتجات التونة النباتية منذ بضع سنوات ، وفي العام الماضي أطلقت لأول مرة خطًا مجمدًا من كعك السلطعون النباتي وكعك السمك وبرغر السمك.

وساهم فيلم سيبايراسي Seaspiracy الوثائقي من نتفليكس في إحداث صدمة ولفت الانظار مؤخرا إلى تلوث أسماك البحار والمحيطات ببلاستيك شباك وعدة الصيد فضلا عن ممارسات وحشية لقتل آلاف الدلافين لصيد بضعة أسماك تونة وطرق الصيد المروعة في قطاع صيد الأسماك العالمي ويتزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون بدائل المأكولات البحرية بشكل متزايد مما يثير اهتمام المستثمرين بهذا القطاع الناشئ.

وتقول كريستين مي الرئيس التنفيذي للشركة:”نحن متحمسون للحصول على هذا الاستثمار الهام للمساعدة في تعزيز نمو شركتنا وتوسعها لتزيد من قدرتنا على إحداث ثورة إيجابية في صناعة ناشئة من خلال مجموعتنا المبتكرة من منتجات غود كاتش Good Catch مع استمرار ارتفاع الطلب على المأكولات البحرية النباتية”.

وتحقق شركات بدائل اللحوم نجاحا كبيرا مع تقديرات بقيمة 10 مليارات قد تجمعها شركة ايمبوسبل فودز Impossible Foods في طرحها الأولي قريبا.

الشركة التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها ، والتي أطلقت للتو أول حملة إعلانية تلفزيونية وطنية لها ، تعمل على طرح أسهمها إما من خلال طرح عام أولي تقليدي أو ما يسمى شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) ، وفقًا لتقرير لرويترز يوم الخميس نقلاً عن أشخاص لم يتم تسميتهم على دراية بالمسألة.