كيف برَّر وزير التجارة السعودي خروج المنشآت من السوق؟

ناقش مجلس الشورى السعودي مع وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، من بين جملة المواضيع المناقشة تحت القبة البرلمانية، قضية خروج عدد من المنشآت من السوق السعودي.

وأوضح الوزير بالأرقام أن إغلاق المنشآت يعد جزءاً طبيعياً من ديناميكية السوق. وأشار إلى أن نمو السجلات التجارية خلال السنوات الست الماضية بلغ 43%، حيث وصل عدد السجلات التجارية إلى مليون ونصف، منها 570,000 سجل تجاري لمستثمرين جدد دخلوا السوق.

وأكد الدكتور القصبي بعد انتهاء جلسته مع أعضاء مجلس الشورى، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام، أن دخول منشآت جديدة إلى السوق يُعَدُّ أمراً طبيعياً، وكذلك خروج بعض المنشآت، خاصة تلك التي تكون في مراحلها الأولى.

وأوضح أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى خروج هذه المنشآت من السوق، مثل شدة المنافسة، ارتفاع التكاليف، أو عدم اتباع نموذج ابتكاري في تقديم القيمة المضافة في الخدمة.

وأشار الوزير إلى أن خروج المنشآت من السوق ليس بالضرورة ظاهرة سلبية ما لم يصبح ظاهرة مقلقة. وأكد أن الوزارة تقوم برصد وتتبع أسباب خروج ودخول المنشآت، وذلك لتحليل الأسباب والاستفادة منها في المستقبل.

وأوضح الدكتور القصبي أن خروج المنشآت عادة ما يكون نتيجة للعوامل المذكورة، وأن الوزارة تعمل على تطوير آليات لرصد حركة المنشآت داخل السوق، ومعرفة الأسباب وراء خروجها، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.