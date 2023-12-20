منصة هكبه تجمع 19 مليون ريال في جولة التمويل فئة-أ

أعلنت منصة هكبه المتخصصة في التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، عن جمعها 19.1 مليون ريال في جولتها التمويلية فئة-أ.

وقالت المنصة في بيان لها إن قيادة جولة التمويل تمت من قبل “فنتشر سوق”، وشارك فيها “إم-كابيتال” و”بُناة فينتشرز”، إلى جانب المستثمرين الحاليين “جلوبال فينتشرز” و”أديتوم لإدارة الاستثمار”.

وأشارت الشركة إلى أنها زادت مدخراتها بمقدار 18 ضعفاً، وفي إيراداتها بمقدار 4 أضعاف خلال العام الحالي، وأبرمت عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات مثل طيران ناس.

ولفت البيان إلى أنه سيتم استخدام العائدات لتطوير محرك الادخار المبتكر للشركة، وتطوير منتجات ادخارية جديدة، مع التركيز القوي على تقنية تعلم الآلة.

وتوقعت الشركة أيضاً دخول سوقين إقليميين قريبين في المستقبل القريب، إما عبر الشراكة أو التحالف الاستراتيجي.

وقال نايف أبوصيده، مؤسس هكبه: “نعمل على تطوير هكبه كمنصة ادخارية يمكن للأفراد من خلالها الادخار بسهولة وسرعة وبشكل جماعي وذات تأثير اجتماعي قوي – في إطار مهمتنا المتمثلة في مضاعفة نسبة مدخرات الأفراد في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025. مع مجموعات الادخار الكبيرة وأسواق ادخار الأسر و60% من السكان تحت سن الثلاثين، هناك فرصة كبيرة للحلول الرقمية الفعالة لزيادة العادات الادخارية في المملكة العربية السعودية”.