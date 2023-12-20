فريق التحرير by فريق التحرير

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منصة هكبه تجمع 19 مليون ريال في جولة التمويل فئة-أ

تعتبر هكبه واحدة من أسرع الشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وتعمل في سوق الادخار في المملكة العربية السعودية البالغ 811 مليار ريال سعودي

فريق التحرير by فريق التحرير
منصة هكبه

أعلنت منصة هكبه المتخصصة في التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، عن جمعها 19.1 مليون ريال في جولتها التمويلية فئة-أ.

وقالت المنصة في بيان لها إن قيادة جولة التمويل تمت من قبل “فنتشر سوق”، وشارك فيها “إم-كابيتال” و”بُناة فينتشرز”، إلى جانب المستثمرين الحاليين “جلوبال فينتشرز” و”أديتوم لإدارة الاستثمار”.

وأشارت الشركة إلى أنها زادت مدخراتها بمقدار 18 ضعفاً، وفي إيراداتها بمقدار 4 أضعاف خلال العام الحالي، وأبرمت عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات مثل طيران ناس.

ولفت البيان إلى أنه سيتم استخدام العائدات لتطوير محرك الادخار المبتكر للشركة، وتطوير منتجات ادخارية جديدة، مع التركيز القوي على تقنية تعلم الآلة.

وتوقعت الشركة أيضاً دخول سوقين إقليميين قريبين في المستقبل القريب، إما عبر الشراكة أو التحالف الاستراتيجي.

وقال نايف أبوصيده، مؤسس هكبه: “نعمل على تطوير هكبه كمنصة ادخارية يمكن للأفراد من خلالها الادخار بسهولة وسرعة وبشكل جماعي وذات تأثير اجتماعي قوي – في إطار مهمتنا المتمثلة في مضاعفة نسبة مدخرات الأفراد في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025. مع مجموعات الادخار الكبيرة وأسواق ادخار الأسر و60% من السكان تحت سن الثلاثين، هناك فرصة كبيرة للحلول الرقمية الفعالة لزيادة العادات الادخارية في المملكة العربية السعودية”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...