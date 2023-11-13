خالفت التوقعات… مبيعات يوم العزاب بالصين تنمو إلى 156.4 مليار دولار

نمت مبيعات عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية، في مهرجان يوم العزاب في الصين، الذي انتهى في منتصف ليل السبت، وذلك على عكس التوقعات التي رجحت ثباتها، أو تراجعها نتيجة المصاعب التي تواجه الاقتصاد الصين.

نمو قياسي لمبيعات جيه دي. كوم

وقالت مجموعة علي بابا، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، إنها حققت نموا على أساس سنوي خلال فترة المهرجان.

فيما أعلنت منافستها جيه دي. كوم، حسب رويترز، إنها حققت مبيعات قياسية.

وذكرت علي بابا، أن مبيعات الدراجات الهوائية قفزت 300%، خلال الساعة الأولى من المبيعات.

نمو مبيعات مهرجان يوم العزاب بنسبة 2.08%

وحسب تقديرات مزود البيانات سينتون، ارتفع إجمالي حجم التجارة التراكمي عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسة خلال فترة مهرجان يوم العزاب في الصين، بنسبة 2.08% إلى 1.14 تريليون يوان (156.4 مليار دولار) مقارنة بنمو قدره 2.9% في العام الماضي.

ومهرجان يوم العزاب، توسع من عروض ترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية، ومتاجر التجزئة، لمدة 24 ساعة، إلى أسابيع من عروض التسوق.

وكانت التوقعات لنمو مبيعات المهرجان، الذي ينظر إليه على أنه مقياس لثقة المستهلكين، ضعيفة هذا العام بينما يجد الاقتصاد صعوبة في الحفاظ على التعافي الذي تحقق عقب جائحة كورونا.

على بابا تتكتم للعام الثاني أرقام المبيعات

ولأول مرة لم تكشف علي بابا، عن قيمة مبيعاتها باليوان للمهرجان، في العام الماضي، بعد التخلي عن قيود كوفيد – 19، وقد تكتمت هذا العام أيضا أرقام مبيعاتها، واكتفت بالإعلان عن أن مبيعات منصتيها للتجارة الإلكترونية تي مول، وتاوباو، كانت إيجابية.

80 مليون منتج بأكبر خصما لهذا العام

وضغطت شركة علي بابا على التجار لخفض الأسعار إلى حد بعيد في يوم العزاب هذا العام.

وفي بداية المهرجان في أواخر أكتوبر الماضي، قالت علي بابا، إنها ستقدم 80 مليون منتج بأكبر خصما لهذا العام، وذلك في محاولة، لمواجهة منافسين مثل دوين، وبيندودو التابعة لبي. دي. دي هولدينجز، والذين غيروا مشهد التجارة الإلكترونية في الصين، من خلال بيع منتجات أقل تكلفة، وبخصم على مدار العام، بحسب رأي محللين.

لهذا أصبحت الخصومات بنسبة 40، و50 % شائعة أكثر هذا العام عن الأعوام السابقة.

وحسب استطلاع شمل نحو3 آلاف مستهلك أجرته شركة باين اند كومباني، الأسبوع الماضي، أكد 77% من المستهلكين، الذين استطلعت آراءهم، أنهم يخططون لإنفاق المبلغ نفسه، أو مبلغ أقل، في يوم العزاب مقارنة بالعام الماضي.