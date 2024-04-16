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صادرات مصر السلعية تشهد نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2024

شهد الطلب العالمي على السلع المصرية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدفوعًا بالعوامل الاقتصادية الإيجابية في العديد من الأسواق الرئيسية.

فريق التحرير by فريق التحرير
صادرات مصر السلعية

أظهر تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة المصرية تحقيق الصادرات السلعية المصرية نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 9.612 مليار دولار، مقارنة بـ 9.129 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز القطاع غير النفطي وتنويع الصادرات المصرية، ودخولها أسواق جديدة.

تركزت الصادرات خلال الربع الأول على عدد من الأسواق الرئيسية، شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والسعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 471 مليون دولار.

تنوعت السلع المصرية المصدرة خلال الفترة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، تصدرتها مواد البناء بقيمة 1.95 مليار دولار، تلتها الصناعات الغذائية بقيمة 1.546 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.445 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.44 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.72 مليار دولار.

وشملت السلع الأخرى الملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار.

كما شهدت الصادرات الطبية نمواً ملحوظاً لتصل إلى 156 مليون دولار، بينما بلغت صادرات المفروشات 141 مليون دولار، والأثاث 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 34 مليون دولار.

حققت بعض السلع نمواً ملحوظاً في مقدمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، شملت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...