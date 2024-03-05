الإمارات.. نمو النشاط التجاري غير النفطي بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات

تسارعت وتيرة نمو النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات خلال شهر فبراير 2024، بعدما تباطؤ في شهر يناير الماضي وفقا لنتائج مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات.

وأرجعت نتائج المسح الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تسارع النشاط التجاري غير النفطي، إلى الدعم من أكبر زيادة في مستويات الإنتاج منذ منتصف عام 2019.

وأشارت نتائج المسح في الإمارات إلى ارتفاع المؤشر إلى 57.1 نقطة خلال شهر فبراير 2024، بالمقارنة مع 56.6 في يناير 2024.

وتشير أي قراءة في مؤشر مديري المشتريات، فوق مستوى الـ 50 إلى النمو، فيما تعني أي قراءة تحت مستوى الـ 50 إلى الانكماش.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات ” ستاندرد اند بورز جلوبال” التغيرات في قطاعات عدة أبرزها الإنتاج والتوظيف، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة، وأيضا مواعيد تسليم المُورّدين ومخزون المشتريات.

وأظهر المؤشر، عن مؤشر الإنتاج حقق أعلى رقم له منذ شهر يوليو 2019، حيث وصل إلى نحو 64.6 نقطة في فبراير 2024، بعدما كان عند مستوى 62.0 نقطة في يناير 2024، مدعوما بعدة عوامل على رأسها الأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.

كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين أشار إلى أن الضغوط الإنتاجية كانت واضحة بصورة كبيرة، بالتزامن مع ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ 4 سنوات.

ولفت مؤشر مديري المشتريات إلى التباطؤ في مؤشر الطلبات الجديدة إلى 60.4 نقطة خلال شهر فبراير 2024، بعدما كان في شهر يناير 2024، عند مستوى 61.9 نقطة.

وبينما لا يزال هذا المستوى المتحقق في شهر فبراير يشير إلى قوة الطلب، فإن وتيرة النمو هي الأضعف منذ أغسطس 2023، وذلك بسبب زيادة المنافسة.

وقال المسح إن الثقة في التوقعات على مدى 12 شهرا مقبلة تسارعت إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مدعومة بظروف السوق القوية والأرباح المرتفعة والمشروعات الجديدة.

والأسبوع الماضي، توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن يحقق اقتصاد الإمارات نموا بنحو 5% خلال عام 2024.، مشيرا إلى أن نحو 73% من الاقتصاد الإمارات غير نفطي، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد الوصول لهذا الرقم.

وفي العام الجاري، توقع البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نموا بنحو 3.7% في عام 2024، ونحو 3.8% خلال عام 2025.

وكانت الإمارات قد جاءت في المركز الثاني على مستوى العالم، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023، والتي وصلت إلى نحو 23 مليار دولار.