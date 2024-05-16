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نمو قياسي للتجارة الإلكترونية في الإمارات خلال 2023

يمثل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة فرصة استثمارية واعدة، مدعومة ببيئة تشريعية وتقنية متطورة، وتوقعات نمو قوية في السنوات المقبلة.

فريق التحرير by فريق التحرير
نمو قياسي للتجارة الإلكترونية في الإمارات خلال 2023

شهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا في عام 2023، حيث بلغ إجمالي حجم السوق 27.5 مليار درهم، مدفوعًا بعوامل عدة أبرزها التطور التكنولوجي وزيادة استخدام الهواتف الذكية وتفضيل المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو بوتيرة متسارعة، حيث توقع تقرير “التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023” الصادر عن “إي زي دبي”، بالشراكة مع “يورومونيتور إنترناشيونال” أن تتجاوز قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028.

وتصدرت قطاعات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات الوسائط الإعلامية قائمة القطاعات الأكثر رواجًا في التجارة الإلكترونية خلال عام 2023.

كما شهدت التجارة عبر الهاتف المحمول طفرة كبيرة، حيث تضاعفت قيمتها إلى ما يقرب من 14.3 مليار درهم في الفترة من 2018 إلى 2023.

ويعزى هذا النمو المتسارع في تبني التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى عدة عوامل، منها ارتفاع نسبة الشباب الملمين بالتكنولوجيا، والدعم الحكومي القوي من خلال التشريعات واللوائح التنظيمية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نما قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 11.8% في عام 2023 ليصل إلى 106.5 مليار درهم، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 183.6 مليار درهم بحلول عام 2028.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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