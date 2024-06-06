فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تُطلق مؤشرات لمكافحة الاحتكار في سوق السيارات ابتداءً من العام المقبل

وزير التجارة السعودي يكشف عن استخدام التكنولوجيا في مكافحة التستر التجاري، من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشرات دقيقة، وإصدار لوائح لتصحيح المخالفات.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن خطة لإطلاق مؤشرات جديدة ستُعلن على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025.

وأوضح الوزير القصبي أن هذه المؤشرات الجديدة ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم ، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة أي ممارسات تقوم بها الشركات المتعاملة في هذا القطاع.


جاءت هذه التصريحات أمام مجلس الشورى السعودي، وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لمكافحة التستر التجاري، أشار الوزير القصبي إلى التكامل بين 13 جهة حكومية مختلفة في نظام تجاري متكامل. ومن خلال هذا التكامل، ستستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير مؤشرات تسهم في كشف ومكافحة التستر التجاري بفعالية أكبر.

كما أكد أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة لمكافحة هذه الظاهرة، حيث تم رصد ممارسات خاطئة واتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها. منوهًا أن الأنظمة السعودية تمنع الاحتكار وتحمي حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى إصدار لوائح لتصحيح أوضاع المخالفين وتطوير نظام إلكتروني للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.


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فريق التحرير

فريق التحرير

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