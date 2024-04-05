مصر.. انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 37.2% في يناير 2024

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عجز الميزان التجاري في مصر شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال كانون الثاني/يناير الماضي، حيث بلغ 2.08 مليار دولار ، مقابل 3.32 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، أي بانخفاض نسبي قدره 37.2%.

وعلى صعيد الصادرات، تراجعت قيمتها بنسبة 15.6% لتصل إلى 3.46 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2024، مقارنة بـ 4.10 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع الرئيسية، مثل منتجات البترول (8.1%)، والأسمدة (47.7%)، والبترول الخام (22.1%)، والغاز الطبيعي والمسال (87.1%).

وفي المقابل، ارتفعت قيمة بعض الصادرات خلال كانون الثاني/يناير الماضي مقارنة مع نفس الشهر في 2023، وأهمها الفواكه الطازجة (24.9%)، والملابس الجاهزة (35.7%)، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة (38.6%)، واللدائن بأشكالها الأولية (12.8%).

وبالنسبة للواردات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 25.3% لتصل إلى 5.54 مليار دولار، مقابل 7.42 مليار دولار في 2023.

ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع الرئيسية، مثل القمح (41.8%)، واللدائن بأشكالها الأولية (43.6%)، والأدوية ومحضرات الصيدلة (9.9%)، والذرة (15.1%).

كما ارتفعت قيمة بعض الواردات خلال كانون الثاني/يناير 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول (60.8%)، ومواد أولية من حديد أو صلب (2.7%)، والغاز الطبيعي (20.9%)، وسيارات الركوب (92.9%).