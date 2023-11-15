مستخدمو سناب شات يتبضعون عبر أمازون

أعلنت شركة “أمازون” أنها ستتيح قريباً لمستخدمي تطبيق “سناب شات” شراء المنتجات عبر موقعها من دون الاضطرار إلى وقف تصفّح منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة “فرانس برس” نقل عن متحدث باسم الشركة إن عمليات البيع داخل التطبيق بعض المنتجات المُرَوَّج لها عبر “سناب شات” والمُباعة في “امازون“.

ولا تزال تفاصيل الصفقة بين الشركتين غير معلنة، لا سيما ما إذا كانت “سناب” ستحصل على نسبة من الأرباح المتأتية من المبيعات عبر أمازون.

وأشار إلى أن العملاء سيشاهدون الأسعار في الوقت الفعلي، وسيستفيدون من المزايا الموفّرة لهم في اشتراك برايم، بالإضافة إلى معلومات تقديرية عن عمليات التسليم وتفاصيل عن منتجات مختارة يُروَّج لها عبر “سناب شات”.

وكانت الشركتان الأميركيتان قد أعلنتا قبل عام عن شراكة بينهما ترمي إلى تسهيل عمليات الشراء من أمازون باستخدام أداة من الواقع الافتراضي.

في نيسان/أبريل، سجلّت سناب شات 750 مليون مستخدم شهرياً، لكن على عكس شركة “ميتا” (فيسبوك، إنستغرام، واتساب)، لم تتمكن المنصة مطلقاً من كسب إيرادات إعلانية كافية لتحقيق ربح سنوي، في وقت تبحث المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً عن مصادر دخل جديدة.