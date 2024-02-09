مركز دبي للسلع يستقطب 60 شركة أمريكية جديدة في 2024

شهد مركز دبي للسلع المتعددة ارتفاعاً يزيد على 10% في عدد الشركات الأمريكية المسجلة في منطقة الأعمال الدولية التابعة له في عام 2023 بواقع 60 شركة جديدة، ليصل عدد الشركات الأمريكية إلى 679 شركة، ما يمثل 45% من إجمالي عدد الشركات الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة البالغ عددها 1500 شركة.

ويرى المركز مزيداً من الفرص أمام الشركات الأمريكية في دبي، لا سيما بعد نجاح الحوار بشأن السياسة الاقتصادية الذي عُقد مؤخراً بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، والذي سلط الضوء على تطلعات الجانبين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية في أبرز قطاعات الاقتصاد الرقمي.

وقد استقطب مركز دبي للسلع المتعددة 2700 شركة جديدة خلال العام الماضي ليرتفع عدد الشركات المسجلة في المركز لأكثر من 24000 شركة من جميع أنحاء العالم

واختتم مركز دبي للسلع المتعددة، أحدث جولات حملته الترويجية “وُجد من أجل التجارة” في الولايات المتحدة، حيث أقام المركز فعاليات مشابهة في كل من نيويورك وبروكلين وواشنطن العاصمة، ليواصل البناء على العلاقات الثنائية المتنامية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار.

وحضر الفعاليات 100 من قادة الأعمال الأمريكيين، وسلط المتحدثون ووفد المركز الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية لتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط، حيث يلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في إفساح المجال أمام هذه الشركات لدخول بعض الأسواق الأسرع نمواً على مستوى العالم انطلاقاً من دبي.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “مع ارتفاع عدد الشركات الأمريكية بنسبة 10% على أساس سنوي، لا تزال الولايات المتحدة تمثل مصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي في مركز دبي للسلع المتعددة. وحقننا خلال العام الماضي ثاني أعلى مستوى نمو سنوي في تاريخنا، حيث انضمت أكثر من 60 شركة أمريكية إلى ما يقرب من 2700 شركة عالمية أخرى. ويعكس هذا المستوى العالي من الاهتمام الاستثمارات الرئيسية التي نفذناها في البنية التحتية بمنطقة الأعمال، وعلى رأسها افتتاح برج أبتاون تاور، ومواصلة توسيع وبناء المجموعة التالية من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لتلبية احتياجات الشركات الدولية الجديدة القادمة إلى دبي”.