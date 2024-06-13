مركز دبي للسلع المتعددة يستقطب الشركات الهندية

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة “DMCC” جولته الترويجية الأخيرة في الهند، والتي شملت كلاً من نيودلهي ومومباي، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الهندية إلى دبي.

ركزت الجولة على إبراز دور المنطقة الحرة والبنية التحتية المتطورة التي يوفرها المركز، والتي تمكّن الشركات الهندية من التوسع عالمياً والاستفادة من الفرص المتاحة.

وشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند نمواً ملحوظاً، بلغ 85 مليار دولار، مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي. وأسفر هذا النمو عن زيادة عدد الشركات الهندية المسجلة في المركز إلى 3,888 شركة، تمثل 16% من إجمالي الشركات المسجلة في المركز.

وفي هذا السياق، أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، على أهمية الممر التجاري بين الإمارات والهند في تعزيز التجارة والاستثمار الإقليميين، وخلق فرص تجارية جديدة. وأشار إلى أن المركز ملتزم بتعزيز هذه العلاقة وتوفير بيئة مثالية للشركات الهندية للانطلاق نحو الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.

وتضمنت الجولة الترويجية حوارات بين مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة وممثلي الهيئات الحكومية الهندية وقادة الأعمال، تناولت مزايا بيئة الأعمال في الإمارة ودورها كبوابة للتجارة الدولية، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المركز للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة.

وتولي دبي اهتماماً كبيراً للهند ومنطقة جنوب آسيا بشكل عام، خاصة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والزراعة. وقد أبرم المركز عدة اتفاقيات شراكة مع شركات من جنوب آسيا، بما في ذلك اتفاقية مهمة مع “مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري” لتعزيز نمو قطاع السلع الزراعية عالمياً.

كما أعلن المركز خلال الجولة عن افتتاح مكتب تمثيلي له في مومباي، بهدف تعزيز التوسع الدولي وتقديم الدعم للشركات الهندية في سوقها المحلي.