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مركز دبي للسلع المتعددة ومجلس الذهب العالمي يبرمان مذكرة تفاهم

يُمثل توقيع مذكرة التفاهم بين مركز دبي للسلع المتعددة ومجلس الذهب العالمي خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك لدعم نمو وتطوير صناعة الذهب على المستويين المحلي والإقليمي

فريق التحرير by فريق التحرير
مركز دبي للسلع المتعددة ومجلس الذهب العالمي يبرمان مذكرة تفاهم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الذهب العالمي (WGC) في منطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم نمو وتطوير صناعة الذهب على المستويين المحلي والإقليمي.

تضع مذكرة التفاهم إطاراً لبرنامج عمل تعاوني شامل يركز على مبادرات رئيسية تشمل:

  • مكافحة الممارسات غير القانونية في تجارة الذهب المنقول يدوياً
  • تطبيق خطة تدريبية سنوية للأطراف الفاعلة في صناعة الذهب
  • تفعيل دور بنوك السبائك
  • تحديد معايير الاستثمار في الذهب على مستوى الأفراد
  • إجراء دراسات حول تفضيلات المستهلكين في سوق الذهب

وقال بيان لمركز دبي للسلع المتعددة إن الشراكة مع مجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط تؤكد على التزامهما المشترك بإحداث تغيير إيجابي على امتداد سلسلة قيمة الذهب، ودعم تبادل المعرفة والخبرات المهنية، بهدف دفع عجلة الابتكار وتعزيز أنشطة البحث والتطوير في قطاع الذهب بالمنطقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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