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44 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية خلال الربع الأول 2024

ارتفع إجمالي المبيعات إلى 44.42 مليار ريال مقارنة بـ 36.53 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير

واصلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” مسيرتها التصاعدية محققة رقماً قياسياً جديداً في الربع الأول من عام 2024. فقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي نمواً سنوياً بنسبة 22%، أي ما يعادل 7.89 مليارات ريال.

وارتفع بذلك إجمالي المبيعات إلى 44.42 مليار ريال مقارنة بـ 36.53 مليار ريال في نفس المدة من العام الماضي.

التجارة الإلكترونية

وشهد الربع الأول أيضاً زخماً ربعياً حيث قفزت المبيعات بنسبة 10%، أي ما يعادل 3.89 مليارات ريال، لتصل إلى 40.53 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

مبيعات التجارة الإلكترونية شهرياً

ولم يقتصر النمو على ذلك، بل ارتفعت المبيعات شهرياً بنسبة 9.2%، أي ما يعادل 1.37 مليار ريال، لتصل إلى 16.22 مليار ريال في شهر مايو 2024، متجاوزةً 14.85 مليار ريال في أبريل 2024.

التجارة الإلكترونية
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...