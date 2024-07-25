44 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية خلال الربع الأول 2024

واصلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” مسيرتها التصاعدية محققة رقماً قياسياً جديداً في الربع الأول من عام 2024. فقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي نمواً سنوياً بنسبة 22%، أي ما يعادل 7.89 مليارات ريال.

وارتفع بذلك إجمالي المبيعات إلى 44.42 مليار ريال مقارنة بـ 36.53 مليار ريال في نفس المدة من العام الماضي.

وشهد الربع الأول أيضاً زخماً ربعياً حيث قفزت المبيعات بنسبة 10%، أي ما يعادل 3.89 مليارات ريال، لتصل إلى 40.53 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

مبيعات التجارة الإلكترونية شهرياً

ولم يقتصر النمو على ذلك، بل ارتفعت المبيعات شهرياً بنسبة 9.2%، أي ما يعادل 1.37 مليار ريال، لتصل إلى 16.22 مليار ريال في شهر مايو 2024، متجاوزةً 14.85 مليار ريال في أبريل 2024.