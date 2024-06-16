الجزائر وإيطاليا توقعان اتفاقًا استراتيجيًا لإنجاز مشروع ضخم لإنتاج الحبوب

مشروع ضخم باسم “مؤسسة ماتيي إفريقيا”

ووفقًا لبيان الرئاسة الجزائرية، يمتد المشروع، الذي يحمل اسم “مؤسسة ماتيي إفريقيا”، من عام 2024 إلى 2028، ويهدف إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، ودفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

يشهد التعاون بين الجزائر وإيطاليا في مجالات الأغذية والحبوب الزراعية تطوراً ملحوظاً، ويستند إلى العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

تبادل تجاري مزدهر

تقوم الجزائر بتصدير الحبوب الزراعية مثل القمح والشعير إلى إيطاليا التي تعتبر من أكبر المستوردين لهذه المنتجات، كما تستورد الجزائر المنتجات الغذائية الإيطالية مثل المكرونة والمواد الغذائية المصنعة.

اتفاقيات ثنائية تدعم التبادل التجاري

تُساهم الاتفاقيات الثنائية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تيسير التبادل التجاري وخفض الرسوم الجمركية.

تعاون زراعي وتقني مثمر

يتم تبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية في مجال الزراعة بين الجزائر وإيطاليا، ويشمل هذا التعاون تطوير تقنيات زراعية جديدة لتحسين إنتاجية الحبوب وزيادة مقاومة المحاصيل الظروف المناخية الصعبة.

برامج تدريبية ودعم للمهندسين الزراعيين والمزارعين

تدعم إيطاليا برامج تدريبية للمهندسين الزراعيين والمزارعين الجزائريين لتحسين مهاراتهم وزيادة معرفتهم بالتقنيات الحديثة في الزراعة.

استثمارات مشتركة لتنمية القطاع الزراعي

تبحث الشركات الإيطالية عن فرص استثمارية في القطاع الزراعي الجزائري من خلال مشاريع مشتركة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الزراعية مثل الأنظمة الحديثة للري، وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي.