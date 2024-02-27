أعلى الدول المنتجة للكاكاو في العالم.. كوت ديفوار بالصدارة

تعد منطقة غرب أفريقيا موطنا لأكبر الدول المنتجة للكاكاو في جميع أنحاء العالم، حيث سيبلغ إنتاجها 3.9 مليون طن في عام 2022.

في الواقع، هناك حوالي مليون مزارع في كوت ديفوار يقومون بتوريد الكاكاو للعملاء الرئيسيين مثل نستله، ومارس، وهيرشي. لكن التأثير الهائل لهذه الصناعة أدى إلى خسارة كبيرة في الغابات لزراعة أشجار الكاكاو.

وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تتصدر كوت ديفوار قائمة كبار منتجي الكاكاو، مع 2.2 مليون طن من الكاكاو في عام 2022. تعد كوت ديفوار أكبر منتج في العالم، وهو ما يمثل ثلث الإجمالي العالمي.

لأسباب عديدة، كانت تجارة الكاكاو في كوت ديفوار وغانا بغرب أفريقيا مثيرة للجدل. في كثير من الأحيان، يحصل المزارعون على حوالي 5% من سعر التجزئة لقطعة الشوكولاتة، ويكسبون 1.20 دولارا يوميا. إضافة إلى ذلك، ما يقرب من ثلث مزارع الكاكاو تعمل في الغابات التي من المفترض أن تكون محمية.

باعتبارها ثالث أكبر منتج، أنتجت إندونيسيا 667 ألف طن من الكاكاو، بينما تأتي الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة كمستوردين رئيسيين.

بشكل عام، ينتج صغار المزارعين 95% من الكاكاو في البلاد، لكنهم يواجهون العديد من التحديات مثل الأجور المنخفضة والآثار غير المرغوب فيها الناجمة عن تغير المناخ. وإلى جانب شيخوخة الأشجار في البلاد، أدت هذه النكسات إلى انخفاض الإنتاجية.

وفي أمريكا الجنوبية، يشمل المنتجون الرئيسيون الإكوادور والبرازيل. في أوائل القرن العشرين، كانت الإكوادور أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، لكن التحولات في السوق العالمية وأمراض المحاصيل أدت إلى تراجع مكانتها.

واليوم، تشتهر البلاد بمنتجاتها من الشوكولاتة ذات الأصل الواحد عالية الجودة، وتنتشر مزارعها عبر غابات الأمازون المطيرة.

وإجمالا، بلغ إنتاج الكاكاو العالمي 6.5 مليون طن، مدعوما بالطلب القوي. في المتوسط، فيما نما الطلب بنسبة 3% سنويًا على مدى العقود العديدة الماضية.

أعلى الدول المنتجة للكاكاو

1 ـ كوت ديفوار (2.2 مليون طن)

2 ـ غانا (1.1 مليون طن)

3 ـ إندونيسيا (667 ألف طن)

4 ـ الإكوادور (337 ألف طن)

5 ـ الكاميرون (300 ألف طن)

6 ـ نيجيريا (280 ألف طن)

7 ـ البرازيل (274 ألف طن)

8 ـ بيرو (171 ألف طن)

9 ـ الدومينكان (76 ألف طن)

10 ـ باقي دول العالم (386 ألف طن)