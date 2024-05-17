غرفة دبي العالمية تستقطب 37 شركة منها 8 متعددة الجنسيات في الربع الأول

استقطبت غرفة دبي العالمية 37 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بـ 25 شركة تم استقطابها خلال الفترة نفسها من العام 2023، بنمو 48%.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري:

8 شركات متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 5 شركات تم استقطابها في الفترة نفسا من العام الماضي، بنمو 60%.

29 شركة صغيرة ومتوسطة مقارنة بـ 20 شركة في الفترة نفسها من 2023 بنمو 45%.

وساهمت غرفة دبي العالمية من خلال مبادراتها المتنوعة خلال الربع الأول من 2024 بدعم توسع 21 شركة عاملة في دبي إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال التصدير إلى هذه الأسواق أو عبر تأسيس وجود مباشر فيها بالإضافة إلى إبرام مشاريع مشتركة مع جهات محلية، وبالمقارنة مع 7 شركات تم دعم توسعها خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 200%.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، إن شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة التي بلغ عددها 31 مكتباً تلعب دوراً مركزياً في الترويج لدبي كمدينة مثالية للأعمال والمواهب وأصحاب الثروات والشركات على مختلف أنواعها وتخصصاتها، بالتوازي مع توفير الدعم اللازم لمجتمع الأعمال المحلي في دبي للاستفادة من الفرص في الأسواق الخارجية.