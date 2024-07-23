فريق التحرير by فريق التحرير

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34 ألف شركة جديدة تنصم لغرفة تجارة دبي في النصف الأول من 2024

ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول إلى 145.9 مليار درهم

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت غرفة تجارة دبي عن نتائجها خلال النصف الأول من العام 2024، والتي تظهر مساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، فقد شهدت الغرفة انضمام 34,075 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول إلى 145.9 مليار درهم، بنمو 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

غرفة تجارة دبي

كما أصدرت الغرفة 372,720 شهادة منشأ، وسجلت 2,433 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة تبلغ حوالي 1.6 مليار درهم.

وتعاونت غرفة تجارة دبي مع مجموعات الأعمال لمراجعة 122 قانونا ومشروع قانون خلال النصف الأول من العام، ونسقت تنظيم 29 اجتماعا بين مجموعات الأعمال والجهات الحكومية المعنية.

وأسست الغرفة 6 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من مختلف دول العالم، ونظمت اجتماعين فصليين مع مجموعات ومجالس الأعمال لمناقشة خططها ومبادراتها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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