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شركات هونغ كونغ تسعى للاستثمار في قطاعات حيوية في الإمارات

ارتفعت قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ من 9.4 مليار دولار في 2020 إلى 16.23 مليار دولار في 2022

فريق التحرير by فريق التحرير

تتطلع الشركات في هونغ كونغ إلى الاستثمار في قطاعات حيوية في دولة الإمارات تشمل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية “فينتك” والتكنولوجيا الصحية والحيوية، كما كشف باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.

وقد ارتفعت قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ من 9.4 مليار دولار في 2020 إلى 16.23 مليار دولار في 2022، وفق بيانات قسم الإحصاء التجاري والإحصاء في هونغ كونغ.

واستمرت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وهونج كونج في النمو خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 16.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2023، بزيادة بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأكد باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً تجارياً مهما لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن العلاقات بين الإمارات وهونج كونج متميزة ونأمل في دفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة القادمة ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكر أن مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات في هونغ كونغ مهتمة بأسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومساعدتها على تحقيق ذلك التوسع وهو مؤشر على أن العلاقة بين الجانبين كانت مثمرة للغاية ومن المتوقع تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً تجارياً بارزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر هونغ كونغ مركزاً رئيسياً للأعمال في منطقة آسيا حيث تمتلك نحو 50 مكتباً في مراكز الأعمال الرئيسية حول العالم بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الفرص التي توفرها هونغ كونغ.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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