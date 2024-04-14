السعودية تستهدف العلامات التجارية العالمية عبر “ساحة الدرعية”

من المقرر إنشاء مساحة عامة تضم 400 منفذ بيع بالتجزئة و100 مطعم ومقهى في منطقة الدرعية التاريخية بالرياض.

وسيتم الإعلان عن ميدان الدرعية الأسبوع المقبل في المؤتمر العالمي للبيع بالتجزئة في باريس، ويهدف إلى جذب مجموعة من العلامات التجارية العالمية للبيع بالتجزئة والحرفيين المحليين.

تعد الدرعية واحدة من الركائز الأساسية لخطة التطوير الضخمة في المملكة العربية السعودية، مع الموعد النهائي لعام 2030 لاستكمال المنطقة السكنية بما في ذلك دار الأوبرا والمتحف والساحة عندما تستضيف الرياض معرض إكسبو العالمي.

مشروع متعدد الاستخدامات

ووفقا لشركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، فإن الدرعية هو مشروع متعدد الاستخدامات تبلغ قيمته 63 مليار دولار وسيشمل 11 ألف وحدة سكنية و3000 غرفة فندقية و150 ألف متر مربع من مساحات التجزئة عند اكتماله في عام 2030.

وفي الشهر الماضي، استأجرت المملكة العربية السعودية شركة معمارية مقرها لندن لتصميم مكان ترفيهي للمنطقة. وستكون الساحة بمثابة مكان رياضي وثقافي متعدد الأغراض يتسع لـ20 ألف مقعد ويغطي مساحة 76 ألف متر مربع.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن مسؤولو المملكة أنهم يهدفون إلى تحويل منطقة الدرعية التراثية إلى “بيفرلي هيلز الرياض” بحلول عام 2028 في الوقت المناسب لمعرض إكسبو العالمي 2030.

طريق مشابه لشارع الشانزليزيه

وفقا لوسائل إعلام سعودية، تشمل الخطط إنشاء طريق بطول 1.9 كيلومتر مشابه لشارع الشانزليزيه في باريس يُطلق عليه اسم شارع الملك سلمان والذي سيكون له نصب تذكاري على طراز قوس النصر، ويربط منطقة الطريف التاريخية بجامعة الملك سعود.

يعد البيع بالتجزئة جزءا حيويا من خطط رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وقال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، إن الساحة سيكون لها تصميم يتمحور حول المشاة وسيكون لها إمكانية الوصول المباشر إلى وادي حنيفة، وهو وادي يبلغ طوله 120 كيلومترا ويمر عبر العاصمة السعودية الرياض وموقع الطريف للتراث العالمي لليونسكو.