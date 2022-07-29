فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تصدير القمح الأوكراني رهن إشارة أممية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
زيلينسكي يتفقد المرفأ
زيلينسكي يتفقد مرفأ تشونومورسك
أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن بلاده تنتظر إشارة بدء تصدير الحبوب والقمح من موانئها في البحر الأسود من الأمم المتحدة وتركيا، بعد استكمال استعدادات بدء عمليات الشحن.

ونقلت وكالة “رويترز”بيان عن الرئاسة أن الرئيس زار ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، والذي تحاصره روسيا، للاطلاع على الاستعدادات لتصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تم توقيعه في تركيا الأسبوع الماضي.

وقال “جانبنا مستعد تماماً. أرسلنا كل الإشارات إلى شريكينا- الأمم المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع الأمني”.

وأضاف “وزير البنية التحتية على اتصال مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. ننتظر إشارة منهم بأن بمقدرنا البدء”.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب) إطلع الرئيس الأوكراني خلال جولته على تحميل أول شحنة من الحبوب على سفينة تركية بغرض تصديرها.

نشرت الرئاسة فيديو يظهر زيلينسكي في مرفأ تشونومورسك أمام سفينة اسمها “بولارنيت”، ونقل بيان للرئاسة عن زيلينسكي قوله إنها: “أول باخرة، أول سفينة يجري تحميلها منذ اندلاع الحرب، وهي سفينة تركية”.

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