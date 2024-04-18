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زيادة بنسبة 64% في تسجيل العلامات التجارية الجديدة في الإمارات خلال 2024

شملت العلامات المسجّلة في شهر مارس الماضي قطاعات متنوعة، وهي: قطاعات التكنولوجيا الذكية، والنقل والأغذية والمشروبات، والأدوية والأدوات والأجهزة الطبية، والقطاع المالي والمصرفي والتأمين والعقارات.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات عن تسجيل 4610 علامة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 2813 علامة تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 64%.

وفقا للإحصائيات، تم توزيع العلامات المسجلة خلال شهر مارس بواقع 2018 علامة، فيما سجلت 2592 علامة خلال يناير وفبراير.

وقد توزعت هذه العلامات المسجلة على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ عدد العلامات المسجلة في شهر مارس 2018 علامة، بينما سجل شهرا يناير وفبراير إجمالي 2592 علامة تجارية.

تشمل هذه العلامات المسجلة مجموعة واسعة من القطاعات مثل التكنولوجيا الذكية، والنقل، والأغذية والمشروبات، والأدوية والأدوات الطبية، والقطاع المالي والعقارات، ومجال المقاولات ومواد البناء، والمواد الغذائية، والمجوهرات والذهب، والتعليم بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى.

تعكس هذه الزيادة الكبيرة في عدد العلامات التجارية المسجلة نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ومتناميًا في دولة الإمارات خلال العام الحالي، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين والشركات في البيئة التجارية في البلاد.

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فريق التحرير

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