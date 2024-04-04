روسيا تحتجز سفينتي قمح مصريتين بسبب نزاع تجاري داخلي

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن السلطات الروسية احتجزت في أحد الموانىء الروسية سفينتين مصريتين محملتين بالقمح من أجل التصدير، في أحدث علامة على أن النزاع الداخلي بين أحد كبار مصدري الحبوب في روسيا والهيئة الروسية المنظمة للزراعة يعيق عمليات التسليم في الخارج.

وتحمل السفن شحنات من شركة Grainflower DMCC، والتي يقول أشخاص مطلعون على الأمر إنها شريك تصدير للشركة الروسية “تي دي ريف” TD Rif. وتم استهداف ” تي دي ريف” من قبل هيئة مراقبة القطاع الزراعي مؤخراً.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لوكالة “بلومبيرغ نيوز” إنه تم منع السفينتين من الإبحار لأنهما لا تملكان وثائق التصدير الصحيحة، وتم احتجاز السفينتين في أحد الموانئ الروسية.

وقال المصيلحي إنه كان من المقرر أن تبحر السفن بحلول نهاية آذار / مارس، وفقا لمناقصة كانون الثاني / يناير، وتنتظر مصر رداً من مسؤولي السفارة الروسية بشأن هذه القضية. وطلب الأشخاص الذين يربطون بين Grainflower و Rif عدم الكشف عن هويتهم لأن الموضوع حساس.

وقال المصيلحي إن مصر ستقرر ما ستفعله مع شحنات القمح بمجرد تلقيها رداً من روسيا بشأن السفينتين اللتين تحملان اسم وادي الملوك ووادي سفاجا.

وقال مالك شركة “تي دي ريف” الشهر الماضي إن صادرات الشركة محظورة، وأنها تواجه ضغوطاً لبيع أصولها “بسعر زهيد”. وفي الوقت نفسه، قالت الهيئة الروسية المنظمة للزراعة إنها أوقفت بعض صادرات “تي دي ريف” بسبب “التناقضات المنهجية” في سلامة وجودة الحبوب. وتعد مصر عميلاً رئيسياً للمصدرين الروس.