ميناء سعودي يربط 6 موانئ عالمية بخدمة شحن جديدة



أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” إطلاق خدمة الشحن البحري الجديدة “SIG” في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام”شرق السعودية”، بالتعاون مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” التي تدير محطتي الحاويات في الميناء.

هذه الخدمة، المقدمة بالتعاون مع Ocean Network Express (ONE) وSamudera Shipping Line Ltd (SAMU)، التي تهدف إلى تعزيز روابط الشحن والتواصل التجاري بين المملكة وجنوب شرق آسيا والهند.



تضم “SIG” مسارات متعددة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بـ6 موانئ إقليمية وعالمية، منها سنغافورة، نهافا شيفا، موندرا، كوشين بالهند، كولومبو في سريلانكا، وجبل علي الإماراتي، عبر رحلات أسبوعية تقدمها سفينة بسعة تصل إلى 2.7 ألف حاوية قياسية.



يُعد ميناء الملك عبدالعزيز من الأهمية البالغة، حيث يمتلك مساحة تبلغ 19 كم² ويحتوي على 43 رصيفًا مُجهَّزًا بالكامل بالخدمات والتجهيزات.

وبفضل قدراته الاستيعابية، يستقبل الميناء السفن الضخمة ويتمتع بقدرة تصل إلى 105 مليون طن من البضائع والحاويات.



تأتي هذه الخطوة ضمن جهود “موانئ” لتعزيز اتصالات شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، مسايرةً للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تعزز هذه الخدمة مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين ثلاث قارات، وتعزز الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات الشحن العالمية.



نجاح “موانئ” في زيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 28 خدمة جديدة خلال العام 2023، ساهم في تحقيق المملكة لأعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، حيث سجل تقرير الأونكتاد للربع الرابع من 2023 نقطة 79.01.

إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة "SIG" التابعة لشركتي "ONE" و "SAMU" إلى #ميناء_الملك_عبدالعزيز بالدمام، التي ستسهم في تعزيز الميزة التنافسية للميناء من خلال تقديم خدمات تشغيلية متكاملة ومعدات حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع. pic.twitter.com/3FUzgMtJaK — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) December 31, 2023