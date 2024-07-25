دبي تستقطب 24 شركة متعددة الجنسيات في 6 أشهر

استقطبت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 86 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 56 شركة تم استقطابها خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنمو 54% في عدد الشركات التي نجحت باستقطابها.

وذكر بيان صحفي صادر اليوم، أن قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت 24 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ8 شركات تم استقطابها في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو 200%، بالإضافة إلى 62 شركة صغيرة ومتوسطة بنمو 29% مقارنة بـ 48 شركة في الفترة نفسها من 2023.

ونجحت الغرفة خلال النصف الأول من 2024، من خلال برامجها ومبادراتها النوعية ومكاتبها الخارجية، بدعم توسع 34 شركة عاملة في دبي إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال التصدير إلى هذه الأسواق أو عبر تأسيس وجود مباشر فيها، بالمقارنة مع 15 شركة تم دعم توسعها خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 127%.

غرفة #دبي العالمية تستقطب 24 شركة متعددة الجنسيات إلى الإمارة خلال النصف الأول من 2024.https://t.co/JjIJmdvnol@DxbChamberIntl pic.twitter.com/gJjsK4cl7h — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 25, 2024

وقد استقطبت غرفة دبي العالمية 37 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بـ 25 شركة تم استقطابها خلال الفترة نفسها من العام 2023، بنمو 48%.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري:

· 8 شركات متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 5 شركات تم استقطابها في الفترة نفسا من العام الماضي، بنمو 60%.

· 29 شركة صغيرة ومتوسطة مقارنة بـ 20 شركة في الفترة نفسها من 2023 بنمو 45%.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، إن “الغرفة تحرص على تعزيز دور شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة، التي تضم 31 مكتبا في التعريف بالمقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي، التي ترسخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعاصمة اقتصادية عالمية للنمو والفرص في كافة القطاعات، إضافة إلى دعم توسع الشركات العاملة في الإمارة بالأسواق الخارجية الواعدة بهدف المساهمة في تحقيق النمو المستدام لمجتمع الأعمال المحلي”.