ارتفاع أسعار خام الحديد.. ما علاقة الصين؟

شهد الشهر الأول من عام 2024 انطلاقة قوية لخام الحديد، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الأسعار والواردات الكبيرة من جانب الصين.

وبالنظر إلى العقود الآجلة لخام الحديد، كان العديد من المستثمرين متفائلين بأن أكبر مشتر للخام في العالم سيواصل تنفيذ تدابير تحفيزية كافية لتعزيز الطلب.

واليوم الثلاثاء، صعد خام الحديد بنسبة 1.50%، إلى نحو 129.50 دولار أمريكي للطن المتري.

يعد خام الحديد عنصرا حاسما في صناعة الصلب، حيث تظل الصين أكبر منتج في العالم. أثبت تفاؤل المستثمرين أنه قوي بما يكفي ليطغى على بيانات إنتاج الصلب الضعيفة نسبيا في الصين لشهر ديسمبر/كانون الأول، حيث تستمر المعنويات الإيجابية والعديد من العوامل الأساسية في دعم سوق خام الحديد.

في 26 يناير/كانون الثاني في سنغافورة، انتهت عقود خام الحديد عند 135.31 دولار أمريكي للطن المتري. وجاء الارتفاع بعد أسبوعين من الانخفاض. ووفقا لرويترز، كان العقد أيضا أعلى بنسبة 1% عن أدنى مستوى سابق في يناير/كانون الثاني البالغ 133.99 دولار للطن. حيثكانت أسعار الخام تتحرك صعودا منذ أغسطس/آب 2023.

وتتوازي الزيادات العالمية مع معيار الأسعار المحلية الأساسي في الصين، وعكست العقود الآجلة لخام الحديد في بورصة داليان للسلع هذا الأمر عندما أبرمت عند سعر 988 يوان (137.68 دولار أمريكي) للطن في 26 يناير/كانون الثاني.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 6% عن أدنى مستوياتها الأخيرة البالغة 932.5 يوان للطن في 18 يناير/كانون الثاني.

يستمر العقد في الحفاظ على الاتجاه التصاعدي الذي بدأ بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند 541.5 يوان في 25 مايو/آيار 2023.

ولا يزال العديد من المحللين يشعرون بالقلق إزاء المشاكل المستمرة التي تواجهها الصين.

وعلى الرغم من التحديات في سوق الإسكان، تستمر واردات خام الحديد إلى الصين في الارتفاع. تستمر قطاعات مثل السيارات والبناء في دفع إنتاج الصلب، وبالتالي زيادة الطلب.

وفي حين حققت الصين رقما قياسيا في عام 2023 من حيث استيراد الفحم وخام الحديد، فمن المرجح أن تؤثر أزمة العقارات في إيفرغراند على كل من الواردات والاستهلاك.

عندما وردت أنباء عن حكم قضائي يدعو إلى تصفية Evergrande، انخفضت العقود الآجلة لخام الحديد على الفور. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف المتعلقة بقطاع العقارات المثقلة بالديون في الصين، المستهلك الرائد في العالم. ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا الانخفاض يقابل المعنويات الإيجابية الناشئة عن مبادرات الصين الأخيرة لمعالجة الأزمة المتفاقمة وتحقيق الاستقرار في ثقة السوق.

وفي الوقت نفسه، اختتم عقد خام الحديد الأساسي لشهر مايو في بورصة داليان للسلع الصينية (DCE) التداول النهاري بانخفاض بنسبة 1.76%، ليستقر عند 979.5 يوان (136.46 دولار) للطن المتري. ويمثل هذا أدنى مستوى منذ 24 يناير/كانون الثاني.

العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تؤثر على العقود الآجلة لخام الحديد

في عام 2023، غيرت مصانع الصلب الصينية باستمرار أنماط استهلاك خام الحديد وتكتيكات الشراء بسبب ضغوط الهامش المرتفع. علاوة على ذلك، أعطت معظم المطاحن الأولوية لنسب المزج الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتحسين متطلبات الأفران العالية والحفاظ على انخفاض مخزونات خام الحديد.

ويعتقد بعض الخبراء أن هذا قد يؤدي إلى انتعاش سوق خام الحديد منخفض الجودة في عام 2024. وتماشيا مع هذا الشعور، قد تختار العديد من المطاحن الصينية خام الحديد منخفض الجودة بدلا من خام الحديد عالي الجودة لتعزيز كفاءة الإنتاج.

وستعمل هذه الخطوة أيضا على خفض التكاليف وتخفيف الخسائر المحتملة إذا ظلت أسعار الصلب ضعيفة. وفي أماكن أخرى، في دول مثل الهند، تستمر صادرات خام الحديد المنخفض الجودة. في الواقع، قامت شركة NMDC، أكبر منتج لخام الحديد في الهند، مؤخرا بزيادة أسعار الخام.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة Vale SA، ثاني أكبر مورد عالمي لخام الحديد، عن زيادة في الإنتاج في الربع الأخير تجاوزت التوقعات. ومن الممكن أن يؤثر هذا التطور وحده على العقود الآجلة لخام الحديد وأسعاره.

وفقا لبلومبرغ، تواصل شركة التعدين البرازيلية تكثيف جهودها الإنتاجية، وحققت مؤخرًا أقوى أداء لها في شهر ديسمبر منذ خمس سنوات.

ويأتي هذا الانتعاش بعد استثمارات استراتيجية في عملياتها الثمينة في منطقة الأمازون وتعزيز الكفاءة في أقدم مناجمها، التي تقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد. تجاوزت أرقام الإنتاج مستويات العام الماضي ومستويات الربع السابق، مع تجاوز إنتاج العام بأكمله التوجيهات المتوقعة.