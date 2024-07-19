جميع الشركات في الإمارات العربية المتحدة ملزمة بالتسجيل لضريبة الشركات

يتوجب على جميع الشركات في الإمارات التسجيل في ضريبة الشركات، وتشير الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه :” يتعين على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات والحصول على رقم تسجيل ضريبة الشركات وفقًا لقانون ضرائب الشركات في الإمارات والقرارات التنفيذية التالية. قد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب أيضًا من بعض الأشخاص المعفيين التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات”.

وبالاستفسار من أليستر جلوفر وليلي هارلي خبراء الضرائب والثروة الخاصة في شركة الاستشارات القانونية ستيفنسون هاروود، جاء التوضيح منهما بأنه بعد تقديم قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، أصبح نظام التسجيل ساريا الآن. قد يكون يربك التصفح بين بنود قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة والقرارات الوزارية وقرارات مجلس الوزراء المصاحبة له بالنسبة للشركات من جميع الأحجام ومن المهم بالنسبة لها أن تفهم التزاماتها.

ومن خلال إلقاء نظرة عامة شاملة على متطلبات التسجيل للشركات في الإمارات العربية المتحدة توضح بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة.

أليستر جلوفر- الثروة الخاصة والضرائب، شريك في الاستشارات القانونية ستيفنسون هاروود



1 هل أحتاج إلى تسجيل شركتي في الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات؟

نعم، باستثناء الإعفاءات المحدودة (انظر السؤال 5)، يتعين على جميع الشركات والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة التسجيل بحلول الموعد النهائي ذي الصلة بما في ذلك تلك التي لا تتحمل أي مسؤولية ضريبية.

2 ماذا لو كان ربح الشركة أقل من 375000 درهم إماراتي؟

نعم، يتعين على الشركة التسجيل لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، حتى لو كان الربح أقل من 375000 درهم إماراتي.

3 ماذا لو كانت الشركة مؤهلة لإعفاء الشركات الصغيرة؟

نعم، يتعين على الشركة التسجيل لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، حتى لو كانت مؤهلة للمطالبة بإعفاء الشركات الصغيرة.

4 ماذا لو كانت الشركة شركة منطقة حرة؟

نعم، يتعين على شركات المنطقة الحرة التسجيل لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. إذا تم استيفاء متطلبات معينة منصوص عليها في القانون، يمكن للشركة الاستفادة من معدل تفضيلي بنسبة 0% لضريبة الشركات على الدخل من الأنشطة المؤهلة المحددة في القانون.

ليلي هارلي- زميل مشارك – الثروة الخاصة والضرائب في شركة الاستشارات القانونية ستيفنسون هاروو

5 ما هي الإعفاءات من التسجيل؟

هناك إعفاءات محدودة من التسجيل. الكيانات التالية معفاة من ضريبة الشركات ولا تحتاج إلى التسجيل بشرط ألا تمارس عملاً أو نشاطًا تجاريًا ضمن نطاق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة:

الكيانات الحكومية

الكيانات الخاضعة لإشراف الحكومة

الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ولكن فقط إذا تم استيفاء شروط معينة

6 متى أحتاج إلى تسجيل شركتي في الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

بالنسبة للشركات الإماراتية التي تأسست قبل 1 مارس 2024، يعتمد الموعد النهائي للتسجيل على الشهر الذي صدر فيه ترخيص الشركة. على سبيل المثال، إذا تم إصدار ترخيص الشركة في يناير 2023، فإن الموعد النهائي للتسجيل هو 31 مايو 2024.



يجب على الشركات الإماراتية التي تأسست بعد 1 مارس 2024 التسجيل خلال 3 أشهر من تاريخ التأسيس.

7 كيف يمكنني تسجيل شركتي في الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

يتم التسجيل من خلال بوابة EmaraTax.

8 هل هناك عقوبة للتسجيل المتأخر؟

العقوبة الإدارية لعدم التسجيل في الموعد النهائي المعمول به هي 10000 درهم إماراتي.

9 متى أحتاج إلى تقديم إقرار ضريبي؟

يجب تقديم إقرار ضريبي لكل فترة ضريبية (عادةً ما تكون هذه هي السنة المالية للشركة لأغراض المحاسبة) في غضون 9 أشهر بعد نهاية الفترة الضريبية. على سبيل المثال، إذا كانت السنة المالية للشركة تبدأ من 1 يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2024، فيجب تقديم إقرارها الضريبي بحلول 30 سبتمبر 2025.

وإذا كانت الشركة قد تأسست في شهر يونيو 2024 فالموعد النهائي للتسجيل الضرييبي هو 31 أغسطس (والشركات التي تأسست بين يناير 2024 ومايو 2024 قد فات موعد التسجيل النهائي) وفي حال كانت الشركة قد تأسست في أغسطس 2024 فالموعد النهائي للتسجيل الضريبي هو 31 أكتوبر 2024، وكذلك الحال مع الشركات التي تأسست في سبتمبر 2024 فالموعد النهائي للتسجيل الضريبي هو 31 أكتوبر 2024 أيضا، والموعد النهائي لتسجيل الشركات التي تأسست في أكتوبر 2024 ونوفمبر 2024 هو30 نوفمبر، ويوم 31 ديسمبر2024 هو آخر موعد لتسجيل الشركات التي تأسست في ديسمبر 2024.

ورشات عمل

ونظمت الهيئة مؤخرا العديد من ورشات العمل في دبي ضمن المرحلة الثانية من حملتها الشاملة لتعريف فئات قطاعات الأعمال والمعنيين بأهمية ومُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات.

وكان خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، قد أكد في ورشة عمل في مايو الماضي على ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية التي حددها قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024، ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024. وهذا مهم بشكل خاص لأصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) والأشخاص الاعتباريين الذين لم يكن لديهم ترخيص في 1 مارس 2024، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو 2024.

وأشار إلى أهمية قيام الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 30 يونيو 2024 وفقاً لما نص عليه قرار الهيئة.

وأشار إلى أهمية المناطق الحرة باعتبارها جزءاً حيوياً من الاقتصاد دولة الإمارات موضحاً أن الهيئة أصدرت مؤخراً دليلاً إرشادياً شاملاً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، ويعتبر هذا الدليل مرجعاً أساسياً للشركات العاملة في هذه المناطق. وأضاف سعادته أنّ ” الدليل يسلط الضوء على التسهيلات والإعفاءات المتاحة للأشخاص في المناطق الحرة، والتي تشكل جزءاً مهماً من البيئة المحفزة للأعمال في دولة الإمارات. وتهدف هذه التسهيلات إلى تشجيع الاستثمار والابتكار، وتلتزم الهيئة بضمان فهم الأدلة بوضوح ووصولها بسهولة لجميع الأشخاص في المناطق الحرة”.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ورشة العمل شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً، مما يعكس الحرص على معرفة التزامات الامتثال الطوعي لضريبة الشركات. حيث قدم ممثلو الهيئة شرحاً شاملاً لقانون ضريبة الشركات وآليات تنفيذه، مع تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المُتعلقة بتنفيذ القانون. ومن بينها التعريف بالأشخاص الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، والمنشأة الدائمة للشخص غير المقيم، وشروط تشكيل المجموعة الضريبية، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، والأحكام الانتقالية.

كما تم توضيح معايير تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة.