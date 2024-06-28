تراجع ملحوظ في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مايو

أصدر معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة بيانات رسمية تشير إلى تراجع كبير في عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال شهر أيار/مايو بنسبة 48% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.50 مليار دولار.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 11.3% لتصل إلى 24.07 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 10.4% لتصل إلى 30.57 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في أداء التجارة الخارجية التركية، حيث تظهر البيانات التراكمية للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار انخفاضًا بنسبة 34.3% في العجز التجاري، ليصل إلى 36.81 مليار دولار.