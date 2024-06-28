فريق التحرير by فريق التحرير

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تراجع ملحوظ في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مايو

تشير البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي إلى تحسن ملحوظ في أداء التجارة الخارجية لتركيا في مايو 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير
تركيا

أصدر معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة بيانات رسمية تشير إلى تراجع كبير في عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال شهر أيار/مايو بنسبة 48% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.50 مليار دولار.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 11.3% لتصل إلى 24.07 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 10.4% لتصل إلى 30.57 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في أداء التجارة الخارجية التركية، حيث تظهر البيانات التراكمية للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار انخفاضًا بنسبة 34.3% في العجز التجاري، ليصل إلى 36.81 مليار دولار.

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فريق التحرير

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