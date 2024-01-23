تعرف على مواعيد تخفيضات يوم التأسيس السعودي للشركات

ابتداءً من 8 فبراير 2024، ستتاح فرصة التقديم للمنشآت التجارية للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس عبر البوابة الإلكترونية الرسمية “sales.mc.gov.sa”.



حيث أعلنت وزارة التجارة السعودية عن مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة، حيث تم الإعلان عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس، مما يسهل العملية على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة.



تهدف هذه المبادرة إلى تيسير عملية الحصول على تراخيص التخفيضات، حيث يمكن للمنشآت الآن تقديم طلباتها بسهولة عبر الإنترنت، وذلك بنقرة واحدة. يسهم ذلك في توفير الوقت والجهد لدى أصحاب المتاجر والشركات، مما يسمح لهم بترتيب التخفيضات بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.



تبدأ فترة التخفيضات الموسمية للمستهلكين اعتبارًا من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024، حيث سيكون بمقدور المستهلكين الاستمتاع بعروض وخصومات مميزة من مختلف المتاجر والمنشآت التجارية المشاركة.

يمكن للمنشآت التجارية إصدار تراخيص تخفيضات #يوم_التأسيس إلكترونيًا دون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوي..



?️ | اعتبارًا من 8 فبراير 2024

⏳ | فترة الموسم 15 – 29 فبراير 2024

? | عبر: https://t.co/Ej6SpCFtDo pic.twitter.com/aPw4tWqJB9 — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 23, 2024