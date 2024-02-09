تعرف على موعد موسم تخفيضات رمضان وعيد الفطر في السعودية

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن قرب انطلاق موسم التخفيضات المنتظر لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر لهذا العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستهلاك الداخلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا.



من المقرر أن يبدأ موسم التخفيضات في العاشر من شهر شعبان، الموافق 20 فبراير 2024، ويستمر حتى الخامس من شوال، الموافق 14 أبريل 2024. وتأتي هذه الفترة الممتدة لتمكين المستهلكين من الاستفادة القصوى من العروض والتخفيضات المتاحة في مختلف المجالات التجارية.



وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول وتعزيز التسوق الذكي والمبكر. وتشير التوقعات إلى أن هذا الموسم سيشهد تقديم العديد من العروض والتخفيضات الجذابة على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.



ومن الجدير بالذكر أن الوزارة ستواصل جولاتها التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة. وهذا يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تجارية صحية ومنصفة للمستهلكين، وتشجيع الشركات والمتاجر على تقديم عروض شفافة وموثوقة.



وبالتالي، يعد موسم التخفيضات لرمضان وعيد الفطر فرصة ذهبية للمستهلكين لتحقيق توفير مالي والاستفادة من عروض وخصومات مغرية على مختلف السلع والخدمات. لذا، ننصح الجميع بالاستعداد لهذا الموسم بالتخطيط الجيد والتسوق الذكي للاستفادة القصوى من هذه الفرصة المميزة.

لتحفيز التسوق المبكر..



اعتباراً من 10 شعبان بإمكان المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بدء عروض وتخفيضات رمضان والعيد.



وإصدار التراخيص للمنشآت والمتاجر إلكترونياً عبر: https://t.co/o5UeMvSHUM pic.twitter.com/H30Z0Zj5da — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 8, 2024