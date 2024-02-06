فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتجارةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

لامستحيل في دبي.. وصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم

الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف، وأن القيادة في دبي تقول ما تفعل.. وتفعل ما تقول

فريق التحرير by فريق التحرير

في تحدٍّ لكل التوقعات، حققت دبي إنجازًا استثنائيًا بوصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم قبل عام كامل من الموعد المحدد.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف، وأن القيادة في دبي تقول ما تفعل.. وتفعل ما تقول.

تجارة دبي

ونشر سموه تغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، قال فيها: في 2020 وقبل أزمة كوفيد ..أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025 … ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمي.

وأضاف سموه: علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف .. أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيرنا وسهلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين … واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمدالله وتوفيقه.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...