لامستحيل في دبي.. وصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم

في تحدٍّ لكل التوقعات، حققت دبي إنجازًا استثنائيًا بوصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم قبل عام كامل من الموعد المحدد.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف، وأن القيادة في دبي تقول ما تفعل.. وتفعل ما تقول.

ونشر سموه تغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، قال فيها: في 2020 وقبل أزمة كوفيد ..أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025 … ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمي.

وأضاف سموه: علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف .. أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيرنا وسهلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين … واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمدالله وتوفيقه.