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تجارة أبوظبي غير النفطية تنمو 8% إلى 281.9 مليار درهم في 2023

نمت أنشطة إعادة التصدير في أبوظبي بنسبة 11% إلى 52 ملياراً و394 مليون درهم مقارنة بـ 47 ملياراً و277 مليون درهم في عام 2022.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية بنسبة 8% إلى 281 ملياراً و903 ملايين درهم خلال عام 2023، مقابل 260 ملياراً و435 مليون درهم في 2022.

وحققت الواردات نمواً بمقدار 19% إلى 136 ملياراً و450 مليون درهم في 2023 مقارنة مع 114 ملياراً و355 مليون درهم في 2022.

ونمت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 11% إلى 52 ملياراً و394 مليون درهم مقارنة بـ 47 ملياراً و277 مليون درهم في عام 2022.

وأكد راشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن معدلات النمو تعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي في جميع القطاعات.

وأوضح أن جمارك أبوظبي تعمل باستمرار على تبني أحدث التقنيات والأنظمة لتطوير منظومة عملها ورفع كفاءتها التشغيلية والعملياتية وتقديم خدمات مميزة تسهم في تيسير حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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