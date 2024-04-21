لتبادل الحبوب بشكل مباشر.. “بوتين” يأمر الحكومة الروسية بوضع مقترحات لزيادة التجارة مع دول البريكس

كشفت روسيا عن مقترح جديد لتسهيل التبادل التجاري بين دول مجموعة بريكس، ووفقا لوثائق نشرها الكرملين اليوم، فإن فلاديمير بوتين رئيس روسيا أمر حكومة بلاده بضرورة العمل على تقديم مقترحات من شأنها تسهيل تجارة الحبوب مع دول بريكس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء رويترز، مساء السبت، فإن المقترح يهدف إلى تبادل الحبوب، مع دول من بينها الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا في إطار الدول التي تشكل مع روسيا مجموعة بريكس.

وقالت رويترز إن المقترح يستهدف السماح للمشترين بالشراء بشكل مباشر من المنتجين، وهو الاقتراح الذي حظى بتأييد بوتين وذلك قبل قمة المجموعة التي تنعقد في أكتوبر المقبل.

ووفقا للوثائق فإن الكرملين طلب من رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، تقديم مقترحاتهم لتفعيل هذا الأمر بحلول الأول من يوليو المقبل.

وكشفت الوثائق عن أن الرئيس الروسي “بوتين” أكد على ضرورة تنفيذ الحكومة لعدد من الإجراءات الإضافية من أجل دعم المزارعين لزيادة الإنتاج.



ويأتي على رأس الإجراءات التي أمر بوتين بتنفيذها لدعم المزارعين، توفير التمويل الكامل واللازم للمزراعين، بالإضافة إلى التأكد من إتاحة إمدادات البنزين والديزل.

وفي العام الماضي، اضطرت روسيا إلى فرض حظر مؤقت على تصدير الديزل والبنزين بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار في السوق المحلية خلال موسم الحصاد.

وتم رفع معظم القيود لاحقا لكن روسيا أعادت فرض الحظر على صادرات البنزين، مع بعض الاستثناءات، لمدة 6 أشهر بدءا من الأول من مارس الماضي، لتجنب حدوث نقص في الوقود.

وفي وقت سابق، قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن الدول الغربية وأمريكا تشعر بالقلق بشأن آليات التعاون والتكامل بين دول “بريكس”.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده “مهتمة بزيادة دور دول “بريكس” في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية من خلال عدة نقاط.



ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، فيأتي على رأس هذه النقاط، وتطوير التعاون بين بنوك دول بريكس، بالإضافة إلى توسيع استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بين دول المجموعة، وأيضا توحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها” بحسب ما.

وانضمت مصر السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، في أول يناير 2024، إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة “بريكس”.