انخفاض فائض الميزان التجاري السعودي 26.3% في يناير

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي للمملكة العربية السعودية في يناير الماضي بنسبة 26.3% على أساس سنوي، وذلك بعد هبوط الصادرات السلعية وتراجع هامشي للواردات، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وبلغ الفائض 28 مليار ريال، وهو نفس المستوى المسجل في نوفمبر من العام الماضي.

وتراجعت الصادرات السلعية بنسبة 10.3%، مدعومة بانخفاض الصادرات البترولية، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.4%.

وظلت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، حيث شكلت ما نسبته 15% من إجمالي الصادرات في أول شهر من هذا العام، كما كانت أيضًا الصين في المرتبة الأولى لواردات المملكة واستحوذت على 21% منها.