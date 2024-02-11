الهند تتعاقد مع روسنفت الروسية لشراء 500 ألف برميل نفط يوميا

تتفاوض شركات تكرير النفط الحكومية الهندية على تسليمات محددة المدة من شركة روسنفت الروسية تبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

استمرت المحادثات لأسابيع حيث طلبت شركات التكرير الحكومية الهندية العملاقة مثل شركة النفط الهندية وبهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم بنودا من شأنها حمايتها في حالة حدوث مشاكل تتعلق بالمدفوعات تؤدي إلى تأخير تسليم البضائع الخام، حسبما صرحت مصادر مطلعة على المناقشات لبلومبرغ.

وتسعى شركات التكرير الهندية، التي أصبحت من المشترين الرئيسيين للخام الروسي بعد العقوبات الغربية على صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، إلى إبرام صفقات محددة الأجل للابتعاد عن الاضطرار إلى الحصول على الخام الروسي من السوق الفورية، حيث تتزايد المنافسة على نفط موسكو الرخيص في آسيا.

وقد أدى التنفيذ الأكثر صرامة لعقوبات مجموعة السبع إلى إعاقة المشتريات الهندية لبعض شحنات النفط الخام الروسي، مع عودة الناقلات التي كانت متجهة سابقا إلى الهند شرقا، حسبما أظهرت بيانات تتبع الناقلات في وقت مبكر من هذا العام.

ويبدو أن إمدادات الخام الروسي إلى الهند قد تأثرت بشكل خاص بسبب تطبيق العقوبات الأكثر صرامة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تراجعت واردات الهند من النفط الخام من روسيا للشهر الثاني على التوالي وبلغت أدنى مستوى لها خلال عام، وفقا لبيانات تتبع الناقلات التي نشرتها رويترز.

ولا تزال روسيا أكبر مورد للنفط الخام للهند، لكن التسليمات إلى الهند انخفضت بنسبة 4.2% عن ديسمبر/كانون الأول إلى 1.3 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني، وفقا لبيانات من LSEG التي نقلتها رويترز.

وتربط شركة فورتكسا أناليتكس لتتبع ناقلات النفط، واردات الهند من النفط الخام من روسيا عند 1.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 9% على أساس شهري.

وقد أثر تطبيق العقوبات الأكثر صرامة، وتضييق التخفيضات على الخامات الروسية، وارتفاع أسعار الشحن بسبب التهديدات على الشحن في البحر الأحمر، على مشتريات الهند من النفط الخام ووارداتها من النفط الروسي في الأسابيع الأخيرة.

قال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، لبلومبرغ، إن ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، الهند، ليست قلقة بشأن نقص إمدادات النفط على الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك+.

وقال بوري على هامش منتدى للطاقة في الهند: “هناك ما يكفي من النفط في العالم ويأتي موردون جدد”.

تستورد الهند أكثر من 80% من النفط الخام الذي تستهلكه وتهدف إلى تنويع مصادر إمدادات النفط، وتتطلع إلى شراء البراميل بأسعار منافسة، بما في ذلك من روسيا.

وعلى مدى العامين الماضيين، زادت الهند بشكل كبير وارداتها من الخام الروسي إلى درجة أن روسيا أصبحت أكبر مورد لها من النفط الخام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بوري، إن الهند تحافظ على أسعار النفط منخفضة عن طريق شراء النفط من روسيا، العالم ممتن للهند لشرائها النفط الروسي”.