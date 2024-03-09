المرأة السعودية تدير أكثر من 470 ألف شركة ومؤسسة

سجلت المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة في القطاع التجاري، حيث كشفت وزارة التجارة عن أرقام لافتة تعكس النمو المتسارع لمشاركة المرأة في العمل التجاري.



و رصدت وزارة التجارة نموا ملحوظا في عدد السجلات التجارية للمرأة السعودية خلال العام الماضي 2023، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات المملوكة للسيدات في المملكة 476,040 سجلا تجاريا.



وفقا لإحصائيات، تصدرت الرياض قائمة المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 124,107 سجلات تجارية، تليها منطقة مكة المكرمة بوقع 106,818 سجلا تجاريا، ثم المنطقة الشرقية 62,041، وجاءت منطقة عسير خامس أكثر المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 37.671 سجلا تجاريا.



وتزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، جاءت هذه الأرقام لتؤكد الدور المتنامي والفعال للمرأة السعودية في تحقيق التنمية الاقتصادية.



وفيما يتعلق بتوزيع السجلات التجارية حسب القطاعات، تركزت الأنشطة التجارية للسيدات في عدة قطاعات أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والتشييد.







