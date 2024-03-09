فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتجارةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةبيانات السوق

المرأة السعودية تدير أكثر من 470 ألف شركة ومؤسسة

تصدرت الرياض، العاصمة السعودية، قائمة المناطق في السجلات التجارية للسيدات بواقع 124,107 سجلات تجارية، معلنة بذلك عن دورها الرائد في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع التجاري خلال العام 2023

فريق التحرير by فريق التحرير

سجلت المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة في القطاع التجاري، حيث كشفت وزارة التجارة عن أرقام لافتة تعكس النمو المتسارع لمشاركة المرأة في العمل التجاري.


و رصدت وزارة التجارة نموا ملحوظا في عدد السجلات التجارية للمرأة السعودية خلال العام الماضي 2023، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات المملوكة للسيدات في المملكة 476,040 سجلا تجاريا.


وفقا لإحصائيات، تصدرت الرياض قائمة المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 124,107 سجلات تجارية، تليها منطقة مكة المكرمة بوقع 106,818 سجلا تجاريا، ثم المنطقة الشرقية 62,041، وجاءت منطقة عسير خامس أكثر المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 37.671 سجلا تجاريا.


وتزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، جاءت هذه الأرقام لتؤكد الدور المتنامي والفعال للمرأة السعودية في تحقيق التنمية الاقتصادية.


وفيما يتعلق بتوزيع السجلات التجارية حسب القطاعات، تركزت الأنشطة التجارية للسيدات في عدة قطاعات أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والتشييد.




  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...