كيف تجذب المتسوقين الشباب من السعودية والإمارات؟ نصائح ذهبية

الشحن المجاني والمواقع الإلكترونية السريعة هما عنصران أساسيان في جذب المتسوقين الشباب من السعودية، والإمارات، بحسب نتائج استطلاع أجرته شركة “تابي بيزنس“.

وقد استطلع البحث، نحو 7.5 ألف متسوق من مجموعة من الفئات العمرية في المملكة العربية السعودية، والإمارات، وكان أغلب المشاركين من السعودية.

الشحن بدون تكلفة تفضيل المتسوقين

أظهر الاستطلاع، الذي أعلنت نتائجه يوم الأربعاء، أن الشباب المتسوق من السعودية، والإمارات، بنسبة 29%، و23%، على التوالي، يعبرون عن إحباطهم عندما لا يوفر تجار التجزئة خدمة الشحن مجانًا.

التسويق المختلط

تشير “تابي” إلى أن الشباب المتسوق من السعودية، والإمارات، بنسبة 36%، و32%، على التوالي، يفضلون مزيجًا من التسوق عبر الإنترنت وخارجه.

وقالت الشركة: “تظهر البيانات أن البيع بالتجزئة داخل المتجر، وعبر الإنترنت يجب أن يعملا معًا لمنح المتسوق أفضل تجربة ممكنة”، ونصحت تجار التجزئة بالتوقف عن النظر إلى المتاجر التقليدية على أنها معارضة للمبيعات عبر الإنترنت.

مواقع الويب الأسرع

“يتوقع” المتسوقون الأصغر سنًا مواقع ويب سريعة عند التسوق عبر الإنترنت، حيث تشير تقديرات الاستطلاع إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا يتمتعون بميزة السرعة.

برامج الولاء

بحسب نتائج الاستطلاع، فإن استراتيجية التسويق لا تفعل سوى القليل أو لا شيء على الإطلاق لتحفيز عمليات الشراء المتكررة من قبل المتسوقين السعوديين والإماراتيين، حيث اعتبر 7.7% فقط من المشاركين أن نظام الولاء هو سبب للعودة.

وقال الاستطلاع: “إن الدوافع الرئيسية لتكرار الأعمال هي تجربة التسوق الإيجابية وجودة المنتج”.

الاتجاهات السائدة

تتوقع منصة BNPL المحلية والتي تعد واحدة من أولى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، أن 30% من المتسوقين في السعودية، والإمارات يستخدمون حلول الدفع المرنة عند إجراء عمليات الشراء، حيث ارتفعت التوقعات من 22.5٪ في كلا البلدين.

وقالت المنصة: “لقد أصبح استخدام وسائل الدفع المرنة أمراً شائعاً في الشرق الأوسط، حيث يستخدم واحد من كل 4 يتسوقون، خدمة Tabby بالفعل”.

وأضافت: “نرى أن هذا الاتجاه مستمر في عام 2024 حيث يستخدم المزيد من المتسوقين طرق الدفع المرنة على نطاق أكبر من مشترياتهم”.