السعودية.. تقييم 17 ألف متجر بنهاية 2024 لتنظيم المتاجر الإلكترونية

في إطار سعيها لتعزيز الامتثال وحماية حقوق المتسوقين، أطلقت وزارة التجارة السعودية مبادرة طموحة لتقييم 17 ألف متجر إلكتروني بنهاية عام 2024، وتزامنت هذه المبادرة مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي حمل شعار “مسؤولية وعدالة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين”.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام المتاجر الإلكترونية بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير بيئة تسوق آمنة وعادلة للمستهلكين، كما تهدف إلى تعزيز ثقافة الشراء الإلكتروني المسؤول، وإتاحة الفرصة للمستهلكين للتسوق بثقة وأمان.

التقييم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضحت الوزارة، أنها بدأت بالفعل في تقييم مجموعة من المتاجر الإلكترونية، أنه سيتم تقييمها باستخدام نظام إلكتروني “الروبوت الآلي” يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يعتمد هذا النظام على 11 معيارًا للتحقق من امتثال المتجر الإلكتروني.

أهداف التقييم

تهدف مبادرة التقييم إلى تعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، بالإضافة إلى رفع مستوى امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودية، وكذلك تهدف إلى تمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإتاحة تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة.

معايير التقييم

وأشارت الوزارة، إلى أن معايير التقييم امتثال المتاجر الإلكترونية، تتضمن ما يلي: توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر.

كما تتضمن أيضًا، توفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر، وإبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، بالإضافة إلى توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري.

وتشتمل المعايير أيضًا، على عدم وجود مخالفات صادرة “غير مُسددة” على المنشأة، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، بالإضافة إلى توفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (تشمل أداء سريع للموقع، وواجه مستخدم سهلة الاستخدام، رابط يوفر حماية الأمن السيبراني)، مع توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء “تواصل معنا” على المتجر.