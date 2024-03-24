في آخر 12 شهراً.. مكاسب “الكاكاو” تتفوق على قفزات بتكوين

أصبح محبو الشوكولاتة في قلق شديد، بعدما وصلت أسعار الكاكاو لأعلى مستوى على الإطلاق، وهو ما تسبب في حالة من الضبابية في سوق العالمي للشوكولاتة قبيل عيد الفصح.

ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت أسعار الكاكاو بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 9 آلاف دولار للطن.

وخلال الـ12 شهرا الماضي، شهدت أسعار الكاكاو زيادة ضخمة تجاوزت مستوى الـ 186%، لتتجاوز هذه الارتفاعات المستويات التاريخية للعملة المشفرة البيتكوين الأوسع انتشارا على مستوى العالم، والتي ارتفعت بأكثر من نحو 150% خلال نفس الفترة، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وتوقع عدد من الخبراء أن تنعكس زيادة أسعار الكاكاو على المتاجر وأسعار الشوكولاتة خلال عطلة عيد الفصح.

وخلال عام 2023، حصّل تجار التجزئة في الولايات المتحدة على الشوكولاتة بأسعار أعلى بنحو 11.6% من مستويات الأسعار خلال عام 2022، بحسب تقرير للشبكة الأمريكية.

وتوقع الرؤساء التنفيذيين لشركتيHershey وCadbury، أن ترتفع أسعار الشوكولاتة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع النقص الشديد في المعروض من الكاكاو.

وتسببت قلة سقوط الأمطار في كوت ديفوار خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2023، بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة أعلى من المعتاد، في انخفاض حجم الحبوب مما يؤدي لنقص المعروض من الكاكاو، بالإضافة إلى افتقار المزارعين غرب أفريقيا للحافز من أجل زيادة وتوسيع الإنتاج.

وعانت كوت ديفوار وغانا، اللتان تمثلان ما يزيد على 60% من الإنتاج العالمي، من سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى أمراض تؤثر على الأشجار.

ونهاية شهر فبراير الماضي، توقعت أكبر شركة لتصنيع الشوكولاتة في العالم شركة باري كاليبو السويسرية، استمرار نقص إمدادات الكاكاو خلال الموسم المقبل

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء فإن توقعات “باري كاليبو” تشير إلى انخفاض إنتاج الكاكاو عن مستوى الاستهلاك بمقدار 500 ألف طن في الموسم الذي بدأ في أكتوبر 2023، وتوقعت بلومبرج حدوث عجز يقدر بنحو 150 ألف طن خلال الموسم التالي.

سعر عملة بتكوين

فيما سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين نحو 65431.98 دولار للوحدة الواحدة، بالتزامن مع التدفقات الضخمة للاستثمارات في صناديق الاستثمار القابلة للتداول للعملات الرقمية، مع ترقب ظاهرة انتصاف البتكوين المتوقعة في شهر أبريل المقبل.

وقبل عام من الأن كانت أسعار الوحدة الواحدة من البتكوين، عند مستوى 27.9 ألف دولار.