الفائض التجاري للسعودية يرتفع لأعلى مستوى منذ بداية 2024

سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً بقيمة 41,411 مليار ريال في شهر نيسان / أبريل 2024 ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقاً للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، ليحقق نمواً على أساس شهري بنسبة 36%، وبقيمة ارتفاع بلغت 10,967 مليار ريال مقارنة بفائض 30,443 مليار ريال في شهر آذار / مارس من العام نفسه.

وقد حقق الميزان التجاري نمواً منذ بداية العام الجاري بأكثر من 48.5%، وبقيمة ارتفاع بلغت 13,525 مليار ريال، حيث كان عند مستوى 27,885 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني / يناير.

كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 162 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 101,708 مليار ريال، وبنسبة تمثل 63% من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 60,297 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 16,234 مليار ريال في أبريل 2024، شكلت ما نسبته 16% من إجمالي الصادرات.

وسجلت الصادرات البترولية نحو 79,326 مليار ريال، شكلت ما نسبته 78% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 6,147 مليار ريال، شكلت ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات.

و تصدرت مجموعة الدول الآسيوية، عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أبريل، لتستحوذ على ما نسبته 50.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 51,094 مليار ريال، وحلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً كأكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 16.5% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 16,757 مليار ريال، وجاءت ثالثاً، مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 12.4% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 12,562 مليار ريال.

وفي ما يخص الصادرات، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.6% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة 16,925 مليار ريال في شهر أبريل 2024، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة 9,321 مليار ريال، وبنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت الهند ثالث الدول المُصدر لها بقيمة 8,250 مليار ريال، وبنسبة 8.1% من إجمالي الصادرات السلعية.

وعبَرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من 29 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,382 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,594 مليار ريال، وبنسبة 16.1% من الإجمالي.

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