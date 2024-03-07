125 مليار دولار الفائض التجاري لـ الصين في 60 يوما

تجاوزت صادرات الصين ووارداتها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري التقديرات، وهو مؤشر على أن الطلب قد يتحسن مع محاولات بكين تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الخميس أن الصادرات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط نمت بنسبة 7.1% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من الزيادة البالغة 2.3% في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت الواردات بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقارنة بنمو 0.2% في ديسمبر/كانون الأول

وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 125.16 مليار دولار.

على الرغم من أن الصين تصدر عادة بيانات التجارة شهريا، إلا أنه يتم دمج بيانات الشهرين الأولين من العام لتجنب الاضطرابات الناجمة عن عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعا، عندما تكون العديد من الشركات والمصانع مغلقة.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أجل التعافي بعد الوباء، حيث يواجه ضعف الطلب على مستوى العالم بالإضافة إلى أزمة العقارات المحلية التي لا تزال تشكل عبئا على الاقتصاد.

وكان الطلب على الصادرات الصينية ضعيفا أيضا منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في أوروبا وآسيا رفع أسعار الفائدة العام الماضي لتهدئة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود.

وانكمش نشاط التصنيع في الصين أيضا لمدة 5 أشهر متتالية، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الرسمي، وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) خلال معظم العام الماضي.

حددت الصين هدفا يبلغ نحو 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، حسبما كشف رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وينظر الاقتصاديون إلى هذا الهدف على أنه طموح، ويقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم السياسي لتعزيز النمو.