الصين تحذر أمريكا.. وبايدن لا يرغب في حرب تجارية

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه لا يرغب في خوض “حرب تجارية” مع الصين، وذلك على خلفية الزيادة التي يعتزم فرضها على الرسوم الجمركية للصلب والألمنيوم من بكين، في وقت حذرت فيه الصين الولايات المتحدة الأمريكية من فتح تحقيق يستهدف صناعاتها البحرية واللوجستية وتشييد السفن، واكدت أنها ستتخذ جميع الخطوات للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في وقت سابق أنه سيبدأ تحقيقاً رداً على التماس تقدمت به في الآونة الأخيرة خمسة اتحادات أمريكية.

وكان البيت الأبيض أعلن، الأربعاء، أن واشنطن تحقق حول ممارسات الصين “غير النزيهة” في مجال بناء السفن، مؤكداً أن واشنطن تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف.

وقال بايدن “لا حرب تجارية”، وذلك في تصريحات للصحافيين خلال جولة انتخابية في مسقطه سكرانتون بولاية بنسلفانيا، رداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي زيادة الرسوم إلى مواجهة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن التحرك الأمريكي يفتقر إلى أي أساس واقعي ويتعارض مع “المنطق الاقتصادي السليم”، إذ تنحي واشنطن باللائمة على الصين في مشكلاتها في قطاع الصناعة.

وذكرت الوزارة أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت قد فتحت ما يعرف بتحقيق (القسم 301) ضد الصين وفرضت رسوما إضافية عليها، والآن “بسبب الاحتياجات السياسية المحلية، فإن الولايات المتحدة جددت فتح تحقيق القسم 301، وهو تكرار للخطأ نفسه”.