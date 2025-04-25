الصين تبحث إعفاء سلع أمريكية محددة من الرسوم الجمركية

بدأت الصين دراسة إعفاء عدد من السلع الأمريكية من رسوم جمركية تبلغ 125%، وسط مؤشرات على رغبة في التخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد المحلي، وذلك في خطوة تعكس تزايد المخاوف الاقتصادية في بكين جراء الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

طلب قوائم من الشركات لتحديد السلع المؤهلة

وتعمل في الوقت الحالي، فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة الصينية على جمع قوائم من الشركات تتضمن السلع التي قد تكون مؤهلة للإعفاء، وتطلب من هذه الشركات تقديم طلبات فردية لتحديد المنتجات الأمريكية التي يصعب الاستغناء عنها، وفقًا لما ذكرته رويترز.

السلع المرتبطة بأشباه الموصلات في دائرة الضوء

ونقلت مجلة كايجينج المتخصصة في الأخبار المالية، اليوم الجمعة، عن مصادر أن بكين بصدد إدراج 8 سلع مرتبطة بأشباه الموصلات ضمن قائمة الإعفاءات، فيما لن تشمل القائمة شرائح الذاكرة.

مخاوف من توقف سلاسل التوريد

وفي هذا السياق، قال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، إن الحكومة الصينية تسأل الشركات عن المنتجات الأمريكية التي لا يمكن العثور عليها محليًا، مما قد يهدد سلاسل التوريد.

وأضاف هارت، أن بعض الشركات الأعضاء في الغرفة تمكنت من استيراد سلع في الأسبوع الماضي دون تطبيق الرسوم الجديدة.

قائمة متداولة لـ 131 منتجاً قيد الدراسة

وتداولت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قائمة غير مؤكدة تضم 131 فئة من المنتجات المحتملة للإعفاء، من بينها اللقاحات، والمواد الكيميائية، ومحركات الطائرات.

ولم تتمكن وكالة “رويترز” من التحقق من صحة القائمة، فيما لم تُعلّق إدارة الجمارك أو وزارة التجارة الصينية على الاستفسارات الرسمية حتى الآن.

تحرك يعكس قلقاً اقتصادياً متزايداً

وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، يعكس هذا التحرك أن بكين، شأنها شأن واشنطن، تشعر بقلق متزايد من التداعيات الاقتصادية لفك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبينما قدمت الولايات المتحدة إعفاءات جمركية لبعض المنتجات الإلكترونية، تواصل الصين إظهار موقف متشدد، رغم علامات التراجع الاقتصادي.

تباطؤ الاقتصاد المحلي يدفع نحو إعادة النظر

يُعاني الاقتصاد الصيني من تباطؤ في الطلب المحلي، إلى جانب ضعف في إنفاق المستهلكين ومعنوياتهم بعد الجائحة، وتدفع الحكومة الشركات نحو التركيز على السوق المحلية، لكن الأخيرة تقدم أرباحاً أقل وطلباً أضعف، وفقاً لروايات الشركات.

ويمثل الإعفاء الجمركي دعماً مهماً للشركات المتضررة، لكنه في الوقت ذاته يخفف من الضغوط على الاقتصاد الأميركي، ويمنح البيت الأبيض فرصة لإعادة ترتيب أوراقه سياسياً، ولا توجد أي بدائل سهلة لكثير من الواردات الأمريكية، وقد يستغرق إنتاجها خارج الولايات المتحدة سنوات طويلة.