فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتجارةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربيةالسلع

الصادرات السعودية.. 26.26 مليار دولار في ديسمبر 2023

تعد آسيا الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية، حيث تستحوذ على 58.7% من إجمالي الصادرات السلعية. بينما تستحوذ أوروبا على 22.1% وأميركا الشمالية على 8.2%.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضًا في قيمة صادراتها السلعية بنسبة 9.7% في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية 26.26 مليار دولار.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع أسعار النفط العالمية، وانخفاض حجم الصادرات البترولية، مع استمرار الصادرات غير البترولية في إظهار بعض النمو.

1. الصادرات البترولية:

  • القيمة: 23.8 مليار دولار
  • الانخفاض: 11.5%
  • العوامل المؤثرة:
    • انخفاض متوسط سعر خام برنت بنسبة 12.5%
    • انخفاض حجم الصادرات البترولية بنسبة 3.2%

2. الصادرات غير البترولية:

  • القيمة: 2.2 مليار دولار
  • الانخفاض: 4.3%
  • القطاعات الرئيسية:
    • المنتجات الكيميائية
    • اللدائن
    • المعادن
    • المنتجات الغذائية

3. الوجهات الرئيسية للصادرات:

  • آسيا: 58.7% من إجمالي الصادرات السلعية
  • أوروبا: 22.1% من إجمالي الصادرات السلعية
  • أمريكا الشمالية: 8.2% من إجمالي الصادرات السلعية

التأثيرات الاقتصادية:

يُعد انخفاض قيمة الصادرات السلعية مصدر قلق للحكومة السعودية، حيث تمثل هذه الصادرات مصدرًا رئيسيًا للدخل الحكومي، مما قد يؤثر على تمويل المشاريع والبرامج الحكومية.

الاستراتيجيات الحكومية:

  • تنويع مصادر الدخل: تسعى الحكومة السعودية إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي من خلال:
    • زيادة الصادرات غير البترولية
    • دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مثل السياحة والتصنيع
  • زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي: تعمل الحكومة على مراجعة وتقييم الإنفاق الحكومي لضمان استغلال الموارد بشكل فعّال.

التحديات المستقبلية:

  • تقلبات أسعار النفط العالمية: تُعد تقلبات أسعار النفط العالمية من أهم التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية، حيث تؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة.
  • المنافسة العالمية: تواجه الصادرات السعودية منافسة قوية من دول أخرى في المنطقة والعالم.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...