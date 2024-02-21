الصادرات السعودية.. 26.26 مليار دولار في ديسمبر 2023

شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضًا في قيمة صادراتها السلعية بنسبة 9.7% في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية 26.26 مليار دولار.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع أسعار النفط العالمية، وانخفاض حجم الصادرات البترولية، مع استمرار الصادرات غير البترولية في إظهار بعض النمو.

1. الصادرات البترولية:

القيمة: 23.8 مليار دولار

23.8 مليار دولار الانخفاض: 11.5%

11.5% العوامل المؤثرة: انخفاض متوسط سعر خام برنت بنسبة 12.5% انخفاض حجم الصادرات البترولية بنسبة 3.2%



2. الصادرات غير البترولية:

القيمة: 2.2 مليار دولار

2.2 مليار دولار الانخفاض: 4.3%

4.3% القطاعات الرئيسية: المنتجات الكيميائية اللدائن المعادن المنتجات الغذائية



3. الوجهات الرئيسية للصادرات:

آسيا: 58.7% من إجمالي الصادرات السلعية

58.7% من إجمالي الصادرات السلعية أوروبا: 22.1% من إجمالي الصادرات السلعية

22.1% من إجمالي الصادرات السلعية أمريكا الشمالية: 8.2% من إجمالي الصادرات السلعية

التأثيرات الاقتصادية:

يُعد انخفاض قيمة الصادرات السلعية مصدر قلق للحكومة السعودية، حيث تمثل هذه الصادرات مصدرًا رئيسيًا للدخل الحكومي، مما قد يؤثر على تمويل المشاريع والبرامج الحكومية.

الاستراتيجيات الحكومية:

تنويع مصادر الدخل: تسعى الحكومة السعودية إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي من خلال: زيادة الصادرات غير البترولية دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مثل السياحة والتصنيع

تسعى الحكومة السعودية إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي من خلال: زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي: تعمل الحكومة على مراجعة وتقييم الإنفاق الحكومي لضمان استغلال الموارد بشكل فعّال.

التحديات المستقبلية:

تقلبات أسعار النفط العالمية: تُعد تقلبات أسعار النفط العالمية من أهم التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية، حيث تؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة.

تُعد تقلبات أسعار النفط العالمية من أهم التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية، حيث تؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة. المنافسة العالمية: تواجه الصادرات السعودية منافسة قوية من دول أخرى في المنطقة والعالم.