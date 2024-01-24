عقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” اجتماعات مع أكثر من عشرين حسابًا إستراتيجيًا جديدًا في الرياض والدمام وجدة، بهدف بناء خطة حساب إستراتيجي لعام 2024، وذلك خلال الفترة من 14 – 18 يناير الجاري.

وتعد خدمة إدارة الحسابات الإستراتيجية إحدى أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث تهدف إلى توجيه الدعم لمجموعة مُنتقاة من العملاء ذوي الأولوية من خلال تقديم الخدمات النوعية لهم.

تعزيز نمو الصادرات غير النفطية في السعودية

وتسهم هذه الخدمة في تعزيز نمو الصادرات غير النفطية من خلال الدعم والمتابعة المستمرة للشركات ذات المؤهلات التصديرية العالية وحجم التصدير الضخم.

وتنوعت قطاعات الحسابات الإستراتيجية التي تمت زيارتها بين قطاع الأغذية وقطاع البتروكيماويات وقطاع التعبئة والتغليف وقطاع المنتجات الاستهلاكية وقطاع الأدوية وقطاع المجوهرات والمعادن الثمينة.

ومن أبرز الشركات التي تمت زيارتها: شركة نقوا وعافية وباطوق والوطنية للبسكويت وباينهيل وفونتيرا، وشركة الفارابي وميثانول، وشركة العربية للزجاج وكراون وسابن وجلف باك والمتحدة وماتكس، وشركة البراك للبلاستيك والزامل للمكيفات، وشركة الجزيرة الدوائية وأفالون فارما، وشركة لازوردي.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة أهداف وخطط الشركات للعام المقبل، وتحديد التحديات التي تواجهها، ووضع الخطط اللازمة لدعمها وتذليل العقبات أمامها.

دعم المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات

وتسعى الهيئة من خلال هذه الاجتماعات إلى تمكين ودعم المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الدولية.

وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.